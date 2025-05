ఐపీఎల్‌ 2025 పునఃప్రారంభానికి ముందు ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ ఓ ప్రత్యేక​ కారణంగా వార్తల్లోకెక్కింది. బంగ్లాదేశ్‌ ఆటగాడు ముస్తాఫిజుర్‌ రెహ్మాన్‌ను జట్టులోకి తీసుకున్నందుకు ఆ జట్టు భారీ ట్రోలింగ్‌ను ఎదుర్కొంటుంది. బంగ్లాదేశ్‌లో హిందువులపై దాడుల నేపథ్యంలో ఆ దేశ ఆటగాడిని జట్టులోకి ఎలా తీసుకుంటారని భారత అభిమానులు డీసీ యాజమాన్యంపై మండిపడుతున్నారు.

తాజాగా జరిగిన యుద్దంలో బంగ్లాదేశ్‌ పాక్‌కు అండగా నిలిచిన విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ ముస్తాఫిజుర్‌ ఎంపికను తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు. ముస్తాఫిజుర్‌ ఎంపిక సిగ్గుచేటు చర్యగా అభివర్ణిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం సోషల్‌మీడియా #BocottDelhiCapitals ట్రెండింగ్‌లో ఉంది.

కాగా, భారత్‌-పాక్‌ మధ్య యుద్దం నేపథ్యంలో స్వదేశానికి వెళ్లిపోయిన ఢిల్లీ ఆటగాడు జేక్‌ ఫ్రేజర్‌ మెక్‌గుర్క్‌ (ఆస్ట్రేలియా) ఐపీఎల్‌కు తిరిగి రానని స్పష్టం చేశాడు. దీంతో అతనికి ప్రత్యామ్నాయంగా డీసీ యాజమాన్యం ముస్తాఫిజుర్‌ను ఎంపిక చేసుకుంది. రూ. 6 కోట్ల భారీ మొత్తం చెల్లించి ఒప్పందం చేసుకుంది.

As a Delhiite, I can no longer support @DelhiCapitals. The franchise's support for players from a country known for its anti-India stance, including backing Pakistan, is unacceptable to me. #BoycottDelhiCapitals pic.twitter.com/M3qMGcshWk

— Abhinav (@AbhinavStarx) May 14, 2025