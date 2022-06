'ప్రపంచంలోనే చెత్త క్రికెటర్‌ అంట'.. ఇలాంటి బౌలింగ్‌ చూసుండరు!

క్రికెట్‌లో ఫన్నీ ఘటనలు చాలానే ఉంటాయి. ఆటగాళ్ల తమ చర్యలతో ఒక్కోసారి విపరీతమైన నవ్వు తెప్పిస్తుంటారు. ఇక బౌలర్లయితే తమ బౌలింగ్‌ యాక్షన్‌తో దృష్టిని మొత్తం తమవైపు తిప్పుకుంటారు. మలింగ, బుమ్రా, పాల్‌ ఆడమ్స్‌ ఇలాంటి కోవకే చెందినవారే. తాజాగా విలెజ్‌ క్రికెట్‌ లీగ్‌లో స్పిన్‌ బౌలర్‌ అయిన జార్జ్ మెక్‌మెనెమీ యూనిక్‌ బౌలింగ్‌ యాక్షన్‌తో అదరగొట్టాడు. బహుశా క్రికెట్‌ చరిత్రలో ఇలాంటి బౌలింగ్‌ ఇంతకముందు ఎప్పుడు చూసి ఉండరు.

మాములుగా స్పిన్నర్‌ లేదా ఫాస్ట్‌ బౌలర్‌ ఎంతో కొంత లైనఫ్‌ తీసుకొని బౌలింగ్‌ చేయడం సహజం. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునే బౌలర్‌ మాత్రం కాస్త వినూత్న పద్దతిని అనుసరించాడు. క్రీజుకు ముందు నిలబడి పరిగెత్తుకు వచ్చినట్లుగా రెండు చేతులను తిప్పాడు. ఆ తర్వాత కాసేపు ఆగి చేతిలోని బంతిని పెట్టుకొని ముందుకు, వెనక్కి జరిగాడు. అనంతరం బంతిని విసిరాడు. అప్పటికే బౌలింగ్‌తో కన్ఫ్యూజ్‌ అయిన బ్యాటర్‌ డిఫెన్స్‌ ఆడాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను అతనే స్వయంగా సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేయగా వైరల్‌గా మారింది.

అయితే తన బౌలింగ్‌పై జార్జ్‌ మెక్‌మెనెమీ స్వయంగా స్పందిస్తూ.. ''చూడడానికి మీకు సిల్లీగా అనిపించొచ్చు. ప్రపంచంలోనే అత్యంత చెత్త క్రికెటర్‌ను అయ్యుండొచ్చు. కానీ ఈ క్రికెట్‌ నా జీవితాన్ని కాపాడింది. మానసిక సమస్యల నుంచి బయటపడేలా చేసిన క్రికెట్‌కు కృతజ్ఞతలు. నా ప్రదర్శన పట్ల మా అమ్మ గర్వంగా ఫీలవుతుంది. లవ్‌ యూ క్రికెట్‌'' అంటూ ట్వీట్‌ చేశాడు.

Folks I might be a fool, I might even be the worst cricketer in the world but this sport has saved my life, enriched my mental health and given me a platform to be happy once more and try to make my incredible Mummy proud up in heaven. Cricket I love you. #cricket #CricketTwitter pic.twitter.com/o46qOuAzA5

— George McMenemy🏏 (@McMcMenemy) June 20, 2022