భారత్‌, ఇంగ్లండ్‌ మధ్య నాలుగో టెస్ట్‌.. అభిమానులకు చేదు వార్త

భారత్‌, ఇంగ్లండ్‌ మధ్య నాలుగో టెస్ట్‌ మాంచెస్టర్‌ వేదికగా రేపటి నుంచి ప్రారంభం కానుంది. భారతకాలమానం ప్రకారం ఈ మ్యాచ్‌ మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు ప్రారంభం​ కావాల్సి ఉంది. అయితే ఈ మ్యాచ్‌కు వరుణుడి ఆటంకం పొంచి ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తుంది. మ్యాచ్ జరిగే ఐదు రోజులూ వర్షం పడే అవకాశాలున్నాయని అంచనా.

వెదర్‌ రిపోర్ట్‌ను నిజం చేస్తూ మాంచెస్టర్‌లో ఇవాల్టి నుంచే వర్షం మొదలైంది. స్టేడియం చుట్టూ దట్టమైన మబ్బులు కమ్ముకొని భారీ వర్షం​ కురుస్తుంది. పరిస్థితి ఇలాగే కొనసాగితే మైదానం చిత్తడిగా మారి, రేపు ఆట ప్రారంభ సమయానికి ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. వాతావరణం ఇలాగే కొనసాగితే పిచ్‌ ప్రభావంలో ‍కూడా మార్పు రావచ్చు.

BAD NEWS FOR CRICKET FANS 📢



- It's raining in Manchester ahead of the 4th Test. [Bharat Sharma from PTI] pic.twitter.com/OF0PgPhzxv

— Johns. (@CricCrazyJohns) July 22, 2025