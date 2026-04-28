 విధ్వంసకర శతకం.. చరిత్ర సృష్టించిన బాబర్‌ ఆజమ్‌ | Babar Azam sets all time PSL record during Qualifiers against United
విధ్వంసకర శతకం.. చరిత్ర సృష్టించిన బాబర్‌ ఆజమ్‌

Apr 28 2026 9:33 PM | Updated on Apr 28 2026 9:33 PM

Babar Azam sets all time PSL record during Qualifiers against United

ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పాకిస్తాన్‌ సూపర్‌ లీగ్‌ 2026లో ఆ దేశ స్టార్‌ బ్యాటర్‌, పెషావర్‌ జల్మీ కెప్టెన్‌ బాబర్‌ ఆజమ్‌ అరివీర భయంకర ఫామ్‌లో ఉన్నాడు. ఈ టోర్నీలో ఇప్పటికే ఓ సెంచరీ, 3 అర్ద సెంచరీలు చేసిన అతను.. ఇవాళ (ఏప్రిల్‌ 28) మరో సెంచరీ బాదాడు. 

ఇస్లామాబాద్‌ యునైటెడ్‌తో జరుగుతున్న క్వాలిఫయర్‌ మ్యాచ్‌లో బాబర్‌ ఉగ్రరూపం దాల్చాడు. 59 బంతుల్లో 12 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్ల సాయంతో 103 పరుగులు చేశాడు. ఫలితంగా అతని జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 221 పరుగుల భారీ స్కోర్‌ చేసింది. 

మిగతా పెషావర్‌ బ్యాటర్లలో మొహమ్మద్‌ హరీస్‌ (35), కుసాల్‌ మెండిస్‌ (41), ఆరోన్‌ హార్డీ (20) ఓ మోస్తరు స్కోర్లు చేయగా.. బ్రేస్‌వెల్‌ (2), అబ్దుల్‌ సమద్‌ (0), ఫర్హాన్‌ (0) నిరాశపరిచారు. ఇస్లామాబాద్‌ బౌలర్లలో షాదాబ్‌ ఖాన్‌ 3 వికెట్లు పడగొట్టగా.. రిచర్డ్‌ గ్లీసన్‌ 2, సల్మాన్‌ మీర్జా, ఫహీమ్‌ అష్రాఫ్‌ తలో వికెట్‌ తీశారు. ఈ మ్యాచ్‌లో గెలిచిన జట్టు నేరుగా ఫైనల్‌కు చేరుకుంటుంది.

ఇదిలా ఉంటే, ఈ సెంచరీతో బాబర్‌ ఓ ఆల్‌టైమ్‌ పీఎస్‌ఎల్‌ రికార్డు నెలకొల్పి చరిత్ర సృష్టించాడు. ఈ లీగ్‌ చరిత్రలో నాలుగు సీజన్లలో (2021, 2023, 2024, 2026) 500 ప్లస్‌ పరుగులు చేసిన తొలి బ్యాటర్‌గా రికార్డు నెలకొల్పాడు. ఈ రికార్డుకు సంబంధించి బాబర్‌ తర్వాతి స్థానంలో మొహమ్మద్‌ రిజ్వాన్‌ ఉన్నాడు. రిజ్వాన్‌ పీఎస్‌ఎల్‌లో మూడు సీజన్లలో (2021, 2022, 2023) 500 ప్లస్‌ పరుగులు సాధించాడు. 

ఈ సీజన్‌లో ఇప్పటివరకు 11 మ్యాచ్‌లు ఆడిన బాబర్‌ 598 పరుగులు చేసి, పీఎస్‌ఎల్‌ చరిత్రలో ఓ సింగిల్‌ సీజన్‌లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాడిగానూ చరిత్ర సృష్టించాడు. ఈ మ్యాచ్‌కు ముందు ఈ రికార్డు లాహోర్‌ ఖలందర్స్‌ ప్లేయర్‌ ఫకర్‌ జమాన్‌ పేరిట ఉండేది. జమాన్‌ 2022 ఎడిషన్‌లో 588 పరుగులు చేశాడు. 

Photos

View all
photo 1

పెళ్లి వేడుకల్లో టాలీవుడ్ హీరో బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ (ఫొటోలు)
photo 2

ఏ‍ప్రిల్ గడిచిందిలా.. హీరోయిన్ రీతూవర్మ (ఫొటోలు)
photo 3

స‌మంత బ‌ర్త్ డే .. స్పెషల్‌ ఫోటోలు వైరల్‌
photo 4

పెట్రోల్ బంకుల్లో నోస్టాక్ బోర్డులు.. బారులు తీరిన వాహనాలు (ఫొటోలు)
photo 5

‘వదలా’ మూవీ టీజర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Ranveer Singh Controversy Mimicry on Kantara Movie 1
Video_icon

కాంతారపై కామెంట్స్ చేసిన రణవీర్ సింగ్, కన్నడిగుల ఆగ్రహం
Sajjala Ramakrishna Reddy Slams CM Chandrababu Over Petrol and Diesel Shortage 2
Video_icon

పక్క రాష్ట్రాల్లో లేని సమస్య మనకే ఎందుకుంది? ప్రభుత్వం నిద్రపోతుందా?
Special Story On Celebrities Controversies 3
Video_icon

ఊహించని వివాదాల్లో చిక్కుకుంటున్న ముద్దుగుమ్మలు
Rangamma Revealed TDP Leaders Honey Trap in Anantapur 4
Video_icon

టీడీపీ హనీ ట్రాప్ సీక్రెట్స్ మొత్తం చెప్పేసిన రంగమ్మ
Stephen Ravindra about Petrol and Diesel Shortage in Telangana 5
Video_icon

కొరత లేదు.. కానీ ప్రజలు భయంతో ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు
