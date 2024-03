ఆస్ట్రేలియాతో జరుగుతున్న తొలి టెస్ట్‌ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో న్యూజిలాండ్‌ స్టార్‌ ఆటగాడు కేన్‌ విలియమ్సన్‌ (0) ఆసక్తికర రీతిలో రనౌటయ్యాడు. కేన్‌ పరుగు పూర్తి చేసే క్రమంలో మరో ఎండ్‌ నుంచి వస్తున్న సహచరుడు విల్‌ యంగ్‌ను గుద్దుకోవడంతో పరుగు పూర్తి చేయలేకపోయాడు.

కేన్‌ క్రీజ్‌కు చేరకునే లోపు లబూషేన్‌ డైరెక్ట్‌ త్రోతో వికెట్లకు గిరాటు వేశాడు. కేన్‌ రనౌట్‌ కావడానికి ఆసీస్‌ బౌలర్‌ మిచెల్‌ స్టార్క్‌ కూడా పరోక్ష కారకుడయ్యాడు. కేన్‌ పరుగు తీస్తుండగా.. స్టార్క్‌ కూడా అడ్డుతగిలాడు (ఉద్దేశపూర్వకంగా కాదు).12 ఏళ్లలో కేన్‌ రనౌట్‌ కావడం ఇదే తొలిసారి. చివరిసారిగా అతను 2012లో రనౌటయ్యాడు. కేన్‌ రనౌట్‌కు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరలవుతుంది.

