గోరింటాకులో అనేక ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. ఒంటిలోని వేడిని తగ్గిస్తుంది. పొలం పనులు చేసేవారు నీటిలో ఎక్కువ సమయం గడుపుతుండడంతో కాళ్లు, చేతులకు చర్మవ్యాధులు వస్తుంటాయి. గోరింటాకు పెట్టుకోవడం ద్వారా ఈ వ్యాధుల నుంచి రక్షణ కలుగుతుంది. బోధకాల వ్యాధి రాదు. ఆటలమ్మ మచ్చలకు గోరింటాకు ముద్దగా చేసి పూస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. గోరింటాకు, ఉసిరి పొడి కలిపి నూరి ఆ ముద్దను తలకు పూసుకుంటే జుట్టు నల్ల బడుతుంది. గోరింటాకు వేసి కాచిన నూనె తలకు రాసుకుంటే జుట్టు రాలడం తగ్గుతుంది. కృత్రిమంగా తయారు చేసిన కోన్లతో అలర్జీలు వస్తాయి.–వి.సుమన్చందర్రావు,
చర్మవ్యాధుల నిపుణుడు, కరీంనగర్