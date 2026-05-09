 ‘రైతులు వ్యవసాయం చేయాలంటే భయపడే పరిస్థితి’ | YSRCP Leader Kaile Anilkumar Slams Chandrababu Naidu | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘రైతులు వ్యవసాయం చేయాలంటే భయపడే పరిస్థితి’

May 9 2026 3:46 PM | Updated on May 9 2026 4:49 PM

YSRCP Leader Kaile Anilkumar Slams Chandrababu Naidu

తాడేపల్లి : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు రైతులను నిలువునా మోసం చేశారని వైఎస్సార్‌సీపీ నేత, మాజీ ఎమ్మెల్యే కైలే అనిల్‌ కుమార్‌ ధ్వజమెత్తారు. రెండేళ్లలో రైతులకు చెప్పుకోదగ్గ ఒక్క మేలు చేయలేదని మండిపడ్డారు. రైతులు వ్యవసాయం చేయాలంటే భయపడే పరిస్థితి వచ్చిందన్నారు.

ఈరోజు(శనివారం, మే 9 వ తేదీ) తాడేపల్లి వైఎస్సార్‌సీపీ కేంద్ర కార్యాలయం నుంచి మాట్లాడిన కైలే అనిల్‌ కుమార్‌.. ‘ మోంథా తుపానుకు నష్టపోయిన రైతులకు ఇంతవరకూ నష్టపరిహారం ఇవ్వలేదు. రైతులు కష్టాల్లో ఉంటే వ్యవసాయశాఖ మంత్రి సింగపూర్‌లో విహరిస్తున్నారు. రైతులను మోసం చేసిన ఈ ప్రభుత్వంపై ఎన్ని కేసులు పెట్టాలి?,  ఒక్క పంటకూ గిట్టుబాటు ధరలు లేవు. 

ఇన్‌పుట్‌ సబ్సిడీలు లేవు. పంటల బీమా లేదు. చంద్రబాబు ఏడుసార్లు ఇప్పటివరకు కలెక్టర్ల కాన్ఫరెన్స్‌లు పెట్టి ఏం సాధించారు?,  ఒక్క సమావేశంలోనైనా రైతుల గురించి చర్చించారా?, జగన్ తెచ్చిన వ్యవస్థల పేర్లు మార్పు కోసమే సమావేశాలు పెడుతున్నారు. ప్రభుత్వం తక్షణమే కౌలు రైతులను కూడా ఆదుకోవాలి. రైతుల సమస్యలపై దృష్టి సారించి పరిష్కరించకుంటే ఉద్యమిస్తాం.’ అని హెచ్చరించారు. 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో టాలీవుడ్ ప్రముఖులు (ఫొటోలు)
photo 2

కూకట్‌పల్లిలో సందడి చేసిన మంచు మనోజ్,యాంకర్ సుమ (ఫొటోలు)
photo 3

'ముంబై అకాడమీ ఆఫ్ ది మూవింగ్ ఇమేజ్' అవార్డు వేడుకలో గ్లామర్ మెరుపులు (ఫొటోలు)
photo 4

బుజ్జితల్లి సాయి పల్లవి బర్త్ డే .. స్పెషల్ ఫోటోలు చూశారా..?
photo 5

'రాయవలస' మూవీ టీజర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
VCK Support to Vijay Still in Suspense 1
Video_icon

టెన్షన్ టెన్షన్ విజయ్ కు VCK మద్దతు!
Actor Mansoor Ali Khan Fire On Tamil Nadu Governor 2
Video_icon

గవర్నర్ చాలా పెద్ద తప్పు చేస్తున్నాడు ఇది తమిళనాడు బిడ్డా.. మీ ఆటలు సాగవు
Advocate Rajini Emotional Comments About Her Health 3
Video_icon

దయచేసి వైద్యాన్ని పేదవాడికి దూరం చేయకండి.. కన్నీరు పెట్టిన రజని
Perni Nani Slams CM Chandrababu Over AP Medical Colleges Privatization 4
Video_icon

హైదరాబాద్ ఆస్తులు అమ్మిన చంద్రబాబు.. మెడికల్ కాలేజీలు వదులుతాడా?: పేర్ని నాని
Poonam Kaur Straight Question to Pawan Kalyan Over Sugali Preethi Case 5
Video_icon

సుగాలి ప్రీతి కేసు ఏం చేశావ్!..పవన్ కు పూనమ్ కౌర్ కౌంటర్
Advertisement
 