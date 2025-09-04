 లోకేష్‌తోనే ప్రద్యుమ్నకు సంబంధాలు: సజ్జల | YSRCP State Coordinator Sajjala Ramakrishna Reddy Refutes Allegations in Liquor Scam | Sakshi
లోకేష్‌తోనే ప్రద్యుమ్నకు సంబంధాలు: సజ్జల

Sep 4 2025 2:47 PM | Updated on Sep 4 2025 3:04 PM

Sajjala Ramakrishna Reddy Fires On Yellow Media Fake News

సాక్షి, తాడేపల్లి: భీమ్‌ కంపెనీకి అసలు బ్యాంక్‌ అకౌంటే లేదని.. బ్యాంక్‌ అకౌంట్‌ లేని కంపెనీ ద్వారా డబ్బులు ఎలా ట్రాన్సాక్షన్‌ జరుగుతాయంటూ వైఎస్సార్‌సీపీ రాష్ట్ర కో-ఆర్డినేటర్ సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి ప్రశ్నించారు. శుక్రవారం ఆయన వైఎస్సార్‌సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ.. మా హయాంలో పేపర్ల కోసం కథలు సృష్టించలేదన్నారు. లేని స్కాం మీద ప్రజల్లో విషం నింపాలని చంద్రబాబు చూస్తున్నారని.. అందులో భాగంగానే రోజువారి విషపు కథలు ప్రచురిస్తున్నారంటూ సజ్జల దుయ్యబట్టారు.

‘‘యాక్టివిటి లేని కంపెనీని అక్రమ లిక్కర్‌ స్కాంలో ఇరికించాలని చూస్తున్నారు. డబ్బులతో పట్టుబడిన వ్యక్తికి చెవిరెడ్డికి లింక్‌ పెట్టారు. ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతికి సిట్‌ బ్యానర్‌ ఐటమ్స్‌ అందిస్తుంది. గతంలో ప్రద్యుమ్న స్టూడియో-ఎన్‌లో యాక్టివ్‌ డైరెక్టర్‌. స్టూడియో​​-ఎన్‌ను నారా లోకేష్‌ ప్రమోట్‌ చేశారు. లోకేష్‌తోనే ప్రద్యుమ్నకు సంబంధాలున్నాయి. రోజుకో కథ రాసి బురద అంటించాలని చూస్తున్నారు. సజ్జల భార్గవ్‌రెడ్డికి సంబంధించి ప్రచురించిన కథనాలు అవాస్తవం.లిక్కర్‌ స్కాంలో సజ్జల భార్గవ్‌రెడ్డిపై ఆరోపణలు అవాస్తవం’’ అని సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి పేర్కొన్నారు.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

