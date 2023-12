బీజేపీ చెత్త రాజకీయలు చేస్తోందన్న ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్‌) విమర్శలపై ఢిల్లీ బీజేపీ నేత మన్‌జిందర్‌ సింగ్‌ సిర్సా మండిపడ్డారు. ‘రిపబ్లిక్‌ డే’ సందర్భంగా రాష్ట్రాలకు సంబంధించి ప్రదర్శించే ఘాటాల వ్యవహారంపై పంజాబ్‌ ముఖ్యమంత్రి భగవంత్ మాన్ సిగ్గు లేకుండా అబద్ధాలు చెబుతున్నారని మన్‌జిందర్ అన్నారు.

ఇటీవల ఇదే విషయంపై పంజాబ్‌ సీఎం భగవంత్ మాన్.. కేంద్ర బీజేపీ ప్రభుత్వం రిపబ్లిక్‌ డే ఘాటాల విషయంలో పంజాబ్‌పై తీవ్రమైన వివక్ష చూపుతోందని మండిపడ్డ విషయం తెలిసిందే. అయితే తాజాగా ఢిల్లీ బీజేపీ నేత మన్‌జిందర్ స్పందించి ఘాటుగా కౌంటర్‌ ఇచ్చారు. పంజాబ్‌ రాష్ట్ర ఘాటాన్ని తిరస్కరించడానికి అసలైన నిజం మరోటి ఉందని తెలిపారు.

పంజాబ్‌ రూపొందించే ఘాటంపై మై భాగో జీ, అమరవీరుల ఫొటోలకు బదులుగా.. పంజాబ్‌ సీఎం భగవంత్ మాన్, ఢిల్లీ సీఎం అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్‌ ఫొటోలు ఉన్నాయని అన్నారు. భగవంత్ మాన్ సిగ్గు లేకుండా అబద్ధాలు చెబుతున్నారని మండిపడ్డారు. అందుకే పంజాబ్‌ ఘాటం తిరస్కరణకు గురైందని తెలిపారు. భగవంత్ మాన్.. పంజాబ్‌ సార్వభౌమత్వాన్ని కేజ్రీవాల్‌ కాళ్ల వద్ద వదిలేశారని తీవ్రంగా దుయ్యబట్టారు.

The real reason for rejection of Punjab Tableau is that it prominently showed pics of Arvind Kejriwal & Bhagwant Mann rather than Mai Bhago Ji or martyrs!

Mann Sahab is shamelessly lying; and worst is he has surrendered Punjab’s sovereignty in the feet of Kejriwal.

Tussi Ta… pic.twitter.com/qF81TUHOyC

— Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) December 29, 2023