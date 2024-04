న్యూఢిల్లీ : లోక్‌సభ ఎన్నికల తరుణంలో విలక్షణ నటుడు ప్రకాష్ రాజ్ గురించి ఓ వార్త సోషల్‌ మీడియాలో చక్కెర్లు కొట్టింది. లోక్‌సభ ఎన్నికలకు ముందు ప్రకాష్‌ రాజ్‌ బీజేపీలో చేరుతున్నారని సోషల్‌ ప్రచారం జోరందుకుంది. అయితే, తాను బీజేపీలో చేరుతున్నట్లు జరుగుతున్న ప్రచారంపై విలక్షణ నటుడు కొట్టిపారేశారు.

దిస్కిన్‌ డాక్టర్‌ అనే ఎక్స్‌ అకౌంట్‌ యూజర్‌.. ప్రకాష్‌ రాజ్‌ బీజేపీలోకి చేరుతున్నారంటూ ట్వీట్‌ చేశారు. నిమిషాల వ్యవధిలో వైరల్‌గా మారింది. ప్రకాష్‌ రాజ్‌ స్పందన కంటే ముందే దాదాపు మిలియన్ వ్యూస్‌ వచ్చాయి. ఇక ఆ ట్వీట్‌కు విలక్షణ నటుడు స్పందించారు. ‘నన్ను కొనేంత సైద్ధాంతిక బలం బీజేపీకి లేదని’ వ్యంగ్యంగా స్పందించాడు ప్రకాష్ రాజ్.

I guess they tried 😂😂😂 must have realised they were not rich enough (ideologically) to buy me.. 😝😝😝.. what do you think friends #justasking pic.twitter.com/CCwz5J6pOU

— Prakash Raj (@prakashraaj) April 4, 2024