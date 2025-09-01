 ‘‘మిస్టర్‌ గాంధీ.. మీ సీఎం ఏం చేస్తున్నారో మీకు తెలుసా?’’ | KTR Satyameva Jayate Tweet After Revanth Govt Kaleswaram CBI Probe | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘‘మిస్టర్‌ గాంధీ.. మీ సీఎం ఏం చేస్తున్నారో మీకు తెలుసా?’’

Sep 1 2025 10:50 AM | Updated on Sep 1 2025 10:50 AM

KTR Satyameva Jayate Tweet After Revanth Govt Kaleswaram CBI Probe

హైదరాబాద్‌, సాక్షి: తెలంగాణ కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో జరిగిన అవకతవకలపై సీబీఐ (కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ) ద్వారా విచారణ జరిపించాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు తెలంగాణ శాసనసభలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆదివారం రాత్రి కీలక ప్రకటన చేశారు. అయితే ఈ ప్రకట ఆధారంగా బీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కల్వకుంట్ల తారకరామారావు కాంగ్రెస్‌పై సెటైర్లు సంధించారు. 

సత్యమేవ జయతే అం‍టూ కేటీఆర్‌ ఓ ఆసక్తికర ట్వీట్‌ను సోషల్‌ మీడియాలో పోస్ట్‌ చేశారు. అందులో.. ‘‘కాళేశ్వరంను సీబీఐకి అప్పగించాలని తెలంగాణ కరెన్సీ మేనేజర్‌(CM) నిర్ణయం తీసుకున్నారు. విపక్ష పార్టీలను నాశనం చేసే సెల్‌గా సీబీఐని గతంలో రాహుల్‌ గాంధీ అభివర్ణించారు. మిస్టర్‌ గాంధీ.. మీ సీఎం ఏం చేస్తున్నారో మీకు తెలుసా? అని కేటీఆర్‌ ప్రశ్నించారు. అయితే.. 

ఎన్ని కుట్రలు చేసినా సరే.. రాజకీయంగా, న్యాయపరంగా పోరాటం చేస్తామని, న్యాయయ వ్యవస్థ, ప్రజలపై మాకు నమ్మకం ఉంది అని ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారాయన. ఇదిలా ఉంటే.. గతంలో దర్యాప్తు సంస్థలను బీజేపీ ప్రభావితం చేస్తోందని చేసిన ట్వీట్‌ తాలుకా స్క్రీన్‌ షాట్‌ను కేటీఆర్‌ తన ట్వీట్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు. 

సీబీఐ, ఈడీలాంటి దర్యాప్తు సంస్థలను రాజకీయంగా దుర్వినియోగం చేస్తూ ప్రతిపక్ష నేతలపై టార్గెట్ చేస్తున్నారని గతంలో రాహుల్‌ గాంధీ పలుమార్లు ఆరోపించారు. తద్వారా బీజేపీ ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఖూనీ చేస్తోందని తీవ్రవ్యాఖ్యలే చేశారాయన.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

‘మధరాసి’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 2

మహా గణపతి దర్శనం..లక్షలాదిగా తరలివచ్చిన జనం (ఫొటోలు)
photo 3

‘మిస్‌ విశాఖ’గా డాక్టర్‌ సృజన (ఫొటోలు)
photo 4

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఘనంగా వినాయక నిమజ్జనాలు (ఫొటోలు)
photo 5

‘మిరాయ్’ హీరోయిన్ అందానికి ఫిదా అవుతున్న యూత్ (ఫొటోలు)

Video

View all
BRS Leaders To Meet KCR Over Kaleshwaram Project CBI inquiry 1
Video_icon

కేసీఆర్ ఫామ్ హౌస్ కు BRS నేతలు..
Varudu Kalyani Visits Sugali Preethi Family 2
Video_icon

సుగాలి ప్రీతి కుటుంబాన్ని పరామర్శించిన వరుదు కల్యాణి
PM Narendra Modi Vs US President Donald Trump 3
Video_icon

ట్రంప్, మోదీ మధ్య క్షీణిస్తున్న సంబంధాలు
Earthquake In Southeastern Afghanistan 4
Video_icon

అఫ్గాన్‌లో భారీ భూకంపం..
Unemployment Increase In Chandrababu Government 5
Video_icon

నిరుద్యోగంలో మూడో స్థానంలో ఏపీ
Advertisement
 