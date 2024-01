ఢిల్లీ సీఎం కేజ్రీవాల్ అరెస్ట్? ఆప్‌ నేతలు అలర్ట్!

ఢిల్లీ: సీఎం అరవింద్ కేజ్రీవాల్‌ను ఈడీ నేడు అరెస్టు చేసే అవకాశం ఉంది. కేజ్రీవాల్ ఇంటికి వెళ్లే రహదారులను పోలీసులు ఇప్పటికే బ్లాక్ చేశారు. అరెస్టుకు ముందు కేజ్రీవాల్ ఇంటిపై సోదాలు జరిపే అవకాశం ఉందని ఆప్ నేతలు పేర్కొన్నారు. ఢిల్లీ మద్యం కుంభకోణంలో విచారణకు హాజరు కావడానికి కేజ్రీవాల్ నిరాకరించిన తర్వాత ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ నాయకులు ఈ విధంగా ట్వీట్ చేశారు. ఎలాంటి పరిస్థితినైనా ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి.

News coming in that ED is going to raid @ArvindKejriwal ’s residence tmrw morning. Arrest likely.

ఢిల్లీ మద్యం కుంభకోణంలో మనీలాండరింగ్‌కు సంబంధించి ఈడీ దర్యాప్తు చేస్తోంది. అయితే.. ఈ కేసులో విచారణ కోసం కేజ్రీవాల్‌కు ఇప్పటికే మూడుసార్లు సమన్లు జారీ చేసింది. కానీ ఇప్పటికీ కేజ్రీవాల్ నుంచి ఎలాంటి స్పందన లేదని ఈడీ వర్గాలు తెలిపాయి.

Sources confirm that ED is going to raid the residence of CM Arvind Kejriwal tomorrow morning.

He is likely to be arrested.

— Jasmine Shah (@Jasmine441) January 3, 2024