 ఆభరణాల పెట్టెల తరలింపు | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఆభరణాల పెట్టెల తరలింపు

Sep 19 2025 3:10 AM | Updated on Sep 19 2025 3:10 AM

ఆభరణా

ఆభరణాల పెట్టెల తరలింపు

న్యూస్‌రీల్‌

ఈ నెల 23 ముహూర్తం

శుక్రవారం శ్రీ 19 శ్రీ సెప్టెంబర్‌ శ్రీ 2025
రత్న భాండాగారానికి..

శ్రీ మందిరం (ఫైల్‌)

భువనేశ్వర్‌: పూరీ శ్రీ జగన్నాథ ఆలయంలో రత్న భాండాగారానికి స్వామి అమూల్య రత్న సంపదని సురక్షితంగా తరలించేందుకు ముహూర్తం ఖరారైంది. నిర్వహణ, మరమ్మతు కార్యకలాపాలు పురస్కరించుకుని భాండాగారంలో రెండు మిద్దెలపై ఉన్న భగవంతుని బంగారు, వెండి ఆభరణాలు, నగలు, పాత్రలు వగైరా అమూల్య సంపదని తాత్కాలికంగా వేరే చోట పెట్టెల్లో భద్రపరిచారు. భారత పురావస్తు శాఖ ఏఎస్‌ఐ ఆధ్వర్యంలో ఈ పనులు పూర్తి కావడంతో యథాతథంగా ఈ సొత్తుని తరలించేందుకు నిర్ణయించారు. ఇటీవల పూరీ గజపతి మహా రాజా దివ్య సింగ్‌ దేవ్‌ అధ్యక్షతన జరిగిన శ్రీ మందిరం పాలక మండలి సమావేశంలో భాండాగారానికి రత్న సంపద తరలింపు కోసం ప్రత్యేకంగా ఉప కమిటీ ఏర్పాటు చేశారు. ఆ కమిటీ పర్యవేక్షణలో భాండాగారానికి రత్న సంపదని యథాతథంగా సురక్షితంగా తరలించేందుకు సకల ఏర్పాట్లు చేసినట్లు రాష్ట్ర న్యాయ, నిర్మాణం, అబ్కారీ శాఖ మంత్రి పృథ్వీ రాజ్‌ హరిచందన్‌ తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతు శ్రీ మందిరంలో రత్న వేదికపై కొలువు దీరిన మూల విరాటుల్ని భక్తులు, యాత్రికులు సంతృప్తికరంగా దర్శించేందుకు వీలుగా చర్యలు చేపడుతున్నట్లు తెలిపారు. త్వరలో వరుసస క్రమంలో మూల విరాటుల దర్శనం కోసం సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. భాండాగారానికి రత్న సంపద తరలించడంతో శ్రీ మందిరం ప్రాంగణంలో నెలకొని ఉన్న హుండీని స్థానానంతరం చేయాలని నిర్ణయించారు. శ్రీ జగన్నాథ ఆలయ పాలక వర్గం (ఎస్‌జేటీఏ) మరియు పూరీ జిల్లా కలెక్టర్‌తో చర్చించిన తర్వాత హుండీ తరలింపు కోసం కచ్చితమైన స్థలం ఖరారు చేస్తారు. హుండీ తరలించడంతో రత్న వేదికపై మూల విరాట్ల వరుస దర్శనం ప్రయోగాత్మకంగా చేపట్టడం జరుగుతుందన్నారు. ఈ చర్యల కోసం ముఖ్యమంత్రి మోహన్‌ చరణ్‌ మాఝీతో సంప్రదించి ఆమోదం పొందినట్లు వివరించారు. దీంతో ప్రధాన దీర్ఘ కాలిక సమస్యలు పరిష్కృతం అవుతాయని మంత్రి ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

ఈ నెల 23న ఆభరణాల తరలింపు

ఈ చర్య దర్శన ప్రక్రియను క్రమబద్ధీకరించి భక్తులకు సులభ దర్శనం వ్యవసీకృతంగా మలచడం ధ్యేయంగా పేర్కొన్నారు. మరో కీలకమైన పరిణామంలో భాగంగా రత్న భాండాగారం ఉపసంఘం నిర్ణయం మేరకు ఆభరణాలతో నిండిన పెట్టెలను ఈ నెల 23న ఆలయ పవిత్ర రత్న భాండాగారానికి తరలిస్తామని మంత్రి ప్రకటించారు. ఆలయ పరిపాలన, ఉన్నత స్థాయి కమిటీ సమక్షంలో పారదర్శకత, సంప్రదాయానికి కట్టుబడి అమూల్య రత్న సంపదని తరలిచండం జరుగుతుందన్నారు. శ్రీ మందిరం ప్రధాన పాలన అధికారి సీఏఓ డాక్టరు అరవింద కుమార్‌ పాఢి అధ్యక్షతన జరిగిన రత్న భాండాగారం ఉప కమిటీ సమావేశంలో తాత్కాలిక ప్రాంగణం నుంచి రత్న సంపదని పవిత్ర రత్న భాండాగారానికి యావత్‌ సొత్తుని తరలించేందు కార్యాచరణ ఖరారు చేశారు. ఈ నెల 23వ తేదీ ఉదయం 4 గంటలకు ద్వారాలు తెరవడంతో శుభ ఘడియల్లో ఈ ప్రక్రియ ప్రారంభిస్తారు. ఏదైనా కారణం చేత ఆ రోజున నగలు, ఆభరణాలు వగైరా తరలింపు పూర్తి కాకపోతే మరుసటి రోజు సెప్టెంబర్‌ 24న కొనసాగిస్తారు. స్వామి ఆభరణాల తరలింపు వ్యవధిలో సర్వ దర్శనం పరిమితం చేస్తారు. ఆభరణాలను రత్న భాండాగారంలో ఉంచిన తర్వాత మెజిస్ట్రేట్‌ సమక్షంలో తలుపులు సీలు చేస్తారు. తాళాలు జిల్లా ఖజానాకు అందజేస్తారు. 1978 సంవత్సరం నాటి అధికారిక జాబితా ప్రకారం సొత్తు వివరాలు ధృవీకరిస్తారు. ఆభరణాల జాబితా లెక్కింపు మరియు మూల్యాంకనం సంబంధిత అంశాలపై పాలక మండలి నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంని సీఏఓ వివరించారు.

ఆభరణాల పెట్టెల తరలింపు 1
1/2

ఆభరణాల పెట్టెల తరలింపు

ఆభరణాల పెట్టెల తరలింపు 2
2/2

ఆభరణాల పెట్టెల తరలింపు

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

కోర్ట్‌ జంట రిపీట్‌.. ఈసారి బావమరదళ్లుగా..(ఫోటోలు)
photo 2

ఏపీలో అసలు ప్రభుత్వం ఉందా?: వైఎస్‌ జగన్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

బ్యూటీఫుల్ శారీలో బ్యూటీ హీరోయిన్ నీలఖి పాత్ర (ఫోటోలు)
photo 4

దివినుంచి దిగి వచ్చిన తారలా ‘పరదా’ బ్యూటీ (ఫోటోలు)
photo 5

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న మీనాక్షి చౌదరి (ఫోటోలు)

Video

View all
Jagtial Auto Driver Murder Case 1
Video_icon

Jagtial: 300 కోసం ఆటో డ్రైవర్‌ మర్డర్
Perni Nani and Devineni Avinash Strong Warning To MP Kesineni Chinni 2
Video_icon

2007లో జరిగిన వేలానికి నాకు ఏం సంబంధమో చిన్నీ చెప్పాలి: పేర్ని నాని
Woman Conductor Selfie Video To Government 3
Video_icon

AP: కండక్టర్లకు ఫ్రీ బస్సు తంటాలు
YS Jagan Holds Key Meeting With YSRCP MLAs And MLCs 4
Video_icon

తాడేపల్లిలో ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలతో వైఎస్ జగన్ భేటీ
Vidadala Rajini Serious Warning to Chandrababu Over Medical Colleges Privatization 5
Video_icon

Vidadala: ఇది తొలి అడుగు మాత్రమే... మీ పతనం ఇప్పటి నుండి ప్రారంభం
Advertisement
 