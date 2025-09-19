 విజయవాడ : కనులపండువగా దసరా సాంస్కృతిక ఉత్సవాలు (ఫొటోలు) | Dussehra Cultural Festivals At Vijayawada In Siddhartha Auditorium, Photos Gallery Inside | Sakshi
విజయవాడ : కనులపండువగా దసరా సాంస్కృతిక ఉత్సవాలు (ఫొటోలు)

Sep 19 2025 9:20 AM | Updated on Sep 19 2025 9:59 AM

Dussehra Cultural Festivals At Vijayawada Photos1
1/13

మొగల్రాజపురం (విజయవాడ తూర్పు): సిద్ధార్థ ఆడిటోరియంలో గురువారం వివిధ సంస్థల సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో దసరా సాంస్కృతిక ఉత్సవాలు కనులపండువగా జరిగాయి.

Dussehra Cultural Festivals At Vijayawada Photos2
2/13

Dussehra Cultural Festivals At Vijayawada Photos3
3/13

Dussehra Cultural Festivals At Vijayawada Photos4
4/13

Dussehra Cultural Festivals At Vijayawada Photos5
5/13

Dussehra Cultural Festivals At Vijayawada Photos6
6/13

Dussehra Cultural Festivals At Vijayawada Photos7
7/13

Dussehra Cultural Festivals At Vijayawada Photos8
8/13

Dussehra Cultural Festivals At Vijayawada Photos9
9/13

Dussehra Cultural Festivals At Vijayawada Photos10
10/13

Dussehra Cultural Festivals At Vijayawada Photos11
11/13

Dussehra Cultural Festivals At Vijayawada Photos12
12/13

Dussehra Cultural Festivals At Vijayawada Photos13
13/13

# Tag
Dussehra 2025 Dussehra Celebrations 2024 Dussehra Festival cultural activites vijayawada photo gallery
