 హైదరాబాద్ : ట్రాఫిక్‌ సమ్మిట్‌–2025..ముఖ్య అతిథిగా సాయి ధరమ్ తేజ్ (ఫొటోలు) | Hyderabad Hosts Traffic and Road Safety Summit 2025 Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

హెల్మెట్టే నా ప్రాణాలను కాపాడింది : సాయి ధరమ్ తేజ్

Sep 19 2025 7:31 AM | Updated on Sep 19 2025 7:40 AM

Hyderabad Hosts Traffic and Road Safety Summit 2025 Photos1
1/24

జలవిహార్‌లోని ఆడిటోరియం.. గవర్నర్‌ జిష్ణుదేవ్‌ వర్మ ట్రాఫిక్‌ అండ్‌ రోడ్‌ సేఫ్టీ సమ్మిట్‌–2025ని ప్రారంభించారు.

Hyderabad Hosts Traffic and Road Safety Summit 2025 Photos2
2/24

ట్రాఫిక్‌ సమ్మిట్‌–2025కు ఆయన అతిథిగా సాయి ధరమ్ తేజ్

Hyderabad Hosts Traffic and Road Safety Summit 2025 Photos3
3/24

మాదాపూర్‌ కేబుల్‌ బ్రిడ్జిపై ప్రమాదానికి గురైనప్పుడు తన ప్రాణాలను హెల్మెట్టే కాపాడిందని సినీ నటుడు సాయి ధరమ్‌ తేజ అన్నారు.

Hyderabad Hosts Traffic and Road Safety Summit 2025 Photos4
4/24

ఆ ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడిన కోలుకోవడానికి చాలా సమయం పట్టిందని అన్నారు.

Hyderabad Hosts Traffic and Road Safety Summit 2025 Photos5
5/24

ఎలాంటి మినహాయింపులు లేకుండా ద్విచక్ర వాహనచోదకులందరూ హెల్మెట్‌ ధరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

Hyderabad Hosts Traffic and Road Safety Summit 2025 Photos6
6/24

ప్రతి ఒక్కరూ దయచేసి హెల్మెట్‌ ధరించండి, ట్రాఫిక్‌ నియమాలు పాటించండి, జీవితాన్ని విలువైందిగా పరిగణించండి.. మీతో పాటు ఇంట్లో మీ కోసం వేచి ఉన్న ప్రతి ఒక్కరినీ గుర్తుంచుకోండి అంటూ సాయి ధరమ్‌ తేజ హితవు పలికారు.

Hyderabad Hosts Traffic and Road Safety Summit 2025 Photos7
7/24

Hyderabad Hosts Traffic and Road Safety Summit 2025 Photos8
8/24

Hyderabad Hosts Traffic and Road Safety Summit 2025 Photos9
9/24

Hyderabad Hosts Traffic and Road Safety Summit 2025 Photos10
10/24

Hyderabad Hosts Traffic and Road Safety Summit 2025 Photos11
11/24

Hyderabad Hosts Traffic and Road Safety Summit 2025 Photos12
12/24

Hyderabad Hosts Traffic and Road Safety Summit 2025 Photos13
13/24

Hyderabad Hosts Traffic and Road Safety Summit 2025 Photos14
14/24

Hyderabad Hosts Traffic and Road Safety Summit 2025 Photos15
15/24

Hyderabad Hosts Traffic and Road Safety Summit 2025 Photos16
16/24

Hyderabad Hosts Traffic and Road Safety Summit 2025 Photos17
17/24

Hyderabad Hosts Traffic and Road Safety Summit 2025 Photos18
18/24

Hyderabad Hosts Traffic and Road Safety Summit 2025 Photos19
19/24

Hyderabad Hosts Traffic and Road Safety Summit 2025 Photos20
20/24

Hyderabad Hosts Traffic and Road Safety Summit 2025 Photos21
21/24

Hyderabad Hosts Traffic and Road Safety Summit 2025 Photos22
22/24

Hyderabad Hosts Traffic and Road Safety Summit 2025 Photos23
23/24

Hyderabad Hosts Traffic and Road Safety Summit 2025 Photos24
24/24

# Tag
Hyderabad road safety week summit Traffic CV Anand Sai Dharam Tej Telangana Hyderabad Police Traffic Problems
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్ : ట్రాఫిక్‌ సమ్మిట్‌–2025..ముఖ్య అతిథిగా సాయి ధరమ్ తేజ్ (ఫొటోలు)
photo 2

కోర్ట్‌ జంట రిపీట్‌.. ఈసారి బావమరదళ్లుగా..(ఫోటోలు)
photo 3

ఏపీలో అసలు ప్రభుత్వం ఉందా?: వైఎస్‌ జగన్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

బ్యూటీఫుల్ శారీలో బ్యూటీ హీరోయిన్ నీలఖి పాత్ర (ఫోటోలు)
photo 5

దివినుంచి దిగి వచ్చిన తారలా ‘పరదా’ బ్యూటీ (ఫోటోలు)

Video

View all
AP Police Attack On Students In Adoni 1
Video_icon

పోలీసులా? టీడీపీ కార్యకర్తలా? విద్యార్థులను ఈడ్చుకెళ్ళిన పోలీసులు
TDP MLA Madhavi Reddy Buildup In Kadapa Constituency 2
Video_icon

బిల్డప్ మాధవి.. కడప ఎమ్మెల్యే ఓవరాక్షన్
YS Jagan Serious Over Cancellation Of Houses For Poor People 3
Video_icon

బాబూ.. నీ జీవితంలో ఎప్పుడైనా ఇలాంటి మంచి పని చేశావా..
TDP Leader Sand Tipper Killed Seven Innocents In Car Accident 4
Video_icon

కారును ఈడ్చుకెళ్లిన టిప్పర్.. ఏడుగురిని చంపిన టీడీపీ నేత అత్యాశ
Massive Earthquake In Russia Kamchatka 5
Video_icon

రష్యాలో భారీ భూకంపం.. సునామీ హెచ్చరికలు జారీ
Advertisement