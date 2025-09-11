 విజయవాడ సిటీ | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

విజయవాడ సిటీ

Sep 11 2025 6:28 AM | Updated on Sep 11 2025 6:28 AM

విజయవ

విజయవాడ సిటీ

గురువారం శ్రీ 11 శ్రీ సెప్టెంబర్‌ శ్రీ 2025 విజయవాడ కల్చరల్‌: నగరానికి చెందిన ప్రముఖ వయోలిన్‌ విద్వాంసురాలు బీవీ దుర్గాభవానికి 2024 సంవత్సరానికి గాను సూరవరం ప్రతాపరెడ్డి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం కీర్తి పురస్కారం లభించింది. విశ్వవిద్యాలయం రిజిస్ట్రార్‌ ఆచార్య కోట్ల హనుమంతరావు నుంచి ఈ మేరకు సమాచారం అందిందని దుర్గాభవాని బుధవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. బీవీ దుర్గాభవాని సంగీత కుటుంబానికి చెందిన వారు. ఆమె తండ్రి హరికథా విద్వాంసుడు అమ్ముల విశ్వనాథ భాగవతార్‌. దుర్గాభవాని వయోలిన్‌ విద్వాంసురాలిగా దేశ విదేశాల్లో అనేక ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు. విజయవాడ ఆకాశవాణి కేంద్రంలో నిలయ విద్వాంసురాలిగా పనిచేసి ఉద్యోగ విరమణ చేశారు. వివిధ దేశాలలో కచేరీలు నిర్వహించారు.

న్యూస్‌రీల్‌

న్యూ ఆర్‌ఆర్‌ పేటలో ప్రబలిన అతిసార ఆస్పత్రులకు క్యూ కడుతున్న బాధితులు కలుషిత తాగునీరే కారణమని ఆరోపణలు

ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా
గురువారం శ్రీ 11 శ్రీ సెప్టెంబర్‌ శ్రీ 2025
అతిసార పాపం పాలకులదే..
జిల్లాను క్రీడల్లో నం.1గా నిలపాలి

పులిచింతల సమాచారం

అచ్చంపేట: పులిచింతల ప్రాజెక్టుకు ఎగువ నుంచి 3000 క్యూసెక్కులు వచ్చి చేరుతుండగా, దిగువకు 41,086 క్యూసెక్కులు వదులుతున్నారు. ప్రస్తుత నీటిమట్టం 43.9377 టీఎంసీలు.

టీకాలతో పశు వ్యాధులకు అడ్డుకట్ట

గాంధీనగర్‌: గాలికుంటు వ్యాధి నివారణకు రైతులంతా పశువులకు టీకాలు వేయించాలని కలెక్టర్‌ జి.లక్ష్మీశ సూచించారు. బుధవారం కలెక్టరేట్‌లో టీకాల పోస్టర్లను ఆవిష్కరించారు.

దుర్గమ్మ సేవలో హరిజవహర్‌లాల్‌

ఇంద్రకీలాద్రి(విజయవాడపశ్చిమ): దేవదాయ శాఖ ప్రిన్సిపల్‌ సెక్రటరీగా నియమితులైన హరిజవహర్‌లాల్‌ కుటుంబ సమేతంగా బుధవారం ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువై ఉన్న దుర్గమ్మను దర్శించుకున్నారు.

బీవీ దుర్గాభవానికి

కీర్తి పురస్కారం

హస్తకళలు వారసత్వానికి ప్రతిరూపాలు

మొగల్రాజపురం(విజయవాడ తూర్పు): హస్తకళలు భారతీయ జీవన వారసత్వానికి ప్రతి రూపాలని ఏపీ హస్తకళలు, జౌళి శాఖ (పరి శ్రమలు, వాణిజ్యం) ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి ఆర్‌.పి.సిసోడియా పేర్కొన్నారు. సున్నపు బట్టీల సెంటర్‌లోని ఆంధ్రా మోటార్‌ మర్చంట్స్‌ అసోసియేషన్‌ (అమ్మ) హాలులో జరుగుతున్న గాంధీ శిల్ప బజార్‌ను సిసోడియా బుధ వారం సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. చేతివృత్తి కళాకారుల అసాధా రణ ప్రతిభకు నిదర్శనమే ఈ బొమ్మలని కొనియాడారు. ఈ తరహా వేదికలు కళాకారులను వినియోగదారులతో అనుసంధానం చేస్తాయన్నారు. సంస్కృతి, సంప్రదాయం, సహనానికి ప్రతీకలైన హస్త కళలను ప్రోత్సహిస్తూ భావి తరాలకు అందిచడం మనందరి బాధ్యతని సూచించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ హస్తకళల అభివృద్ధి సంస్థ ఉపాధ్యక్షుడు, మేనేజింగ్‌ డైరెక్టర్‌ విశ్వ మనోహరన్‌ మాట్లాడుతూ.. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి 40 మంది కళాకారులు ఈ ప్రదర్శనలో పాల్గొన్నారని, ఈ నెల 14వ తేదీ వరకు ప్రదర్శన కొనసాగుతుందని తెలిపారు.

కృష్ణా జిల్లాకు

4,400 టన్నుల యూరియా

చిలకలపూడి(మచిలీపట్నం): కృష్ణా జిల్లాకు రెండు రోజుల్లో 4,400 టన్నుల యూరియా రానుందని కలెక్టర్‌ డి.కె.బాలాజీ తెలిపారు. బుధవారం సాయంత్రం తన చాంబర్‌లో ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడుతూ.. ఈ నెల ఒకటో తేదీ నుంచి ఇప్పటి వరకు 4380 టన్నుల యూరియా జిల్లాకు వచ్చిందన్నారు. ఆ యూరియాను ఇప్పటికే రైతులకు పంపిణీ చేస్తున్నామన్నారు. గురువారం 2,600 టన్నులు, శుక్రవారం 1,800 టన్నుల యూరియా వస్తుందన్నారు. దీంతో జిల్లాలో యూరియా కొరత ఉండదన్నారు. ఈ సమావేశంలో జిల్లా వ్యవ సాయ అధికారి ఎన్‌.పద్మావతి, మార్క్‌ఫెడ్‌ జిల్లా మేనేజర్‌ మురళీ కిషోర్‌, వ్యవసాయ శాఖ డీడీ మనోహర్‌రావు, ఏడీ మణిధర్‌, ఏఓ శాంత తదితరులు పాల్గొన్నారు.

దసరా ఉత్సవాలను

విజయవంతంగా నిర్వహిద్దాం

లబ్బీపేట(విజయవాడతూర్పు): దసరా ఉత్సవాలు, విజయవాడ ఉత్సవ్‌ను విజయవం తంగా నిర్వహిద్దామని పోలీస్‌ కమిషనర్‌ ఎస్‌.వి.రాజశేఖరబాబు పేర్కొన్నారు. ఆ సమ యంలో పోలీసు అధికారులు, సిబ్బంది బందో బస్తు విధుల్లో ఉంటారు కనుక రాజకీయ పార్టీలు, యూనియన్‌లు, సంఘాలు ఎలాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించొద్దని కోరారు. నగరంలోని అన్ని పార్టీలు, వివిధ సంస్థలు, యూనియన్ల ప్రతినిధులతో బుధవారం ఆయన సమావేశం నిర్వహించారు. గత అను భవాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని సాంకేతికతను వినియోగించుకుని భక్తులకు త్వరితగతిన అమ్మవారి దర్శనం అందేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని సీపీ తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో అడ్మిన్‌ డీసీపీ కె.జి.వి.సరిత, ఏడీసీపీ జి.రామకృష్ణ, పశ్చిమ ఏపీపీ ఎన్‌.వి.దుర్గారావు, ఎస్‌బీ సీఐలు సత్యానందం, డి.వి.రమణ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

లబ్బీపేట(విజయవాడతూర్పు): విజయవాడలో డయేరియా పడగవిప్పింది. న్యూ రాజరాజేశ్వరి పేటలో ఇప్పటికే ఇద్దరు మహిళలు మృత్యువాతపడ్డారు. వంద మందికి పైగా బాధితులు ఆస్పత్రులు, ఇళ్ల వద్ద చికిత్స పొందుతున్నారని సమాచారం. న్యూ రాజరాజేశ్వరి పేటలో వారం రోజులుగా కుళాయిల ద్వారా సరఫరా అవుతున్న నీటి నుంచి దుర్వాసన వస్తోంది. అయినా నగర పాలక సంస్థ అధికారులు ఎవరూ పట్టించుకోలేదు. ఈ నెల ఏడో తేదీ నుంచి ఆ ప్రాంతంలో అతిసార కేసులు నమోదవుతున్నాయి. అధికారులు మాత్రం మంగళవారం రాత్రి తీసుకున్న కలుషిత ఆహారం కారణమని చెప్పుకొస్తున్నారు. బుధవారం మరికొందరు స్థానికులు వాంతులు, విరేచనాలతో ఆస్పత్రులకు పరుగులు పెట్టారు. కొందరు ప్రభుత్వాస్పత్రులకు వెళ్లగా, మరికొందరు ప్రైవేటు ఆస్పత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు. అతిసారతో ఎంత మంది బాధపడతున్నారనేది అధికారులకు కూడా అంతుచిక్కని పరిస్థితి. వంద మంది వరకూ వేర్వేరు ఆస్పత్రిల్లో చికిత్స పొందుతున్నట్లు అంచనా వేస్తున్నారు. వారిలో చిన్నారులు, వృద్ధులు ఉండగా, కొందరి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు చెబుతున్నారు.

ఉరుకులు పరుగులు

న్యూ రాజరాజేశ్వరిపేట నుంచి అతిసారతో బాధితులు ఆస్పత్రుల దారి పట్టారు. విజయవాడ ప్రభుత్వాస్పత్రికి సైతం బాధితులు రాగా ప్రాథమిక వైద్యం అందించి పంపించేశారు. అదే సమయంలో పలువురు ప్రైవేటు ఆస్పత్రుల్లో చేరారు. బుధవారం ఉదయానికి పరిస్థితి తీవ్రమైంది. వాంతులు, విరేచనాలతో బాధపడే బాధితుల సంఖ్య పెరుగుతూ వచ్చింది. దీంతో వైద్య శాఖ అధికారులు ఆ ప్రాంతానికి చేరుకుని బాధితులను గుర్తించే ప్రయత్నాలు చేపట్టారు. కొందరిని చికిత్స నిమిత్తం ప్రభుత్వాస్పత్రికి తరలించగా, మరి కొందరికి సింగ్‌నగర్‌ యూపీహెచ్‌సీలో వైద్యం అందించారు. అయితే ఎంత మంది అతిసారకు గురయ్యారనే విషయం లెక్కతేలడం లేదు. మరో వైపు అతిసారకు తాగునీరు కారణమా అనే విషయం తేల్చేందుకు గురువారం వాటర్‌ ఎనలిస్ట్స్‌ ఆ ప్రాంతంలో పర్యటించి శాంపి ల్స్‌ను పరీక్షించనున్నారు.

జీజీహెచ్‌లో 25 మంది

అతిసార బాధితులు ప్రస్తుతం 25 మంది జీజీహెచ్‌లో చికిత్స పొందుతున్నారు. మరొక చిన్నారి పాత ప్రభుత్వాస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నట్లు అధికారికంగా సూపరింటెండెంట్‌ డాక్టర్‌ ఎ.వెంకటేశ్వరరావు ప్రకటించారు. మరో ముగ్గురు మంగళవారం రాత్రి చికిత్స కోసం రాగా వారి పరిస్థితి సాధారణంగానే ఉన్నట్లు నిర్ధారించి పంపించివేసినట్లు తెలిపారు. బాధితుల నుంచి రక్త, మల, మూత్ర నమూనాలు సేకరించి పరీక్షలు చేస్తున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వాస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న బాధితులను కలెక్టర్‌ జి.లక్ష్మీశ పరామర్శించారు. బాధితులకు మెరుగైన, వైద్యం అందించాలని వైద్యాధికారులను ఆదేశించారు.

28 మందిని నిర్ధారించాం

అతిసారకు గురైన వారు 28 మంది వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో చికిత్స పొందినట్లు నిర్ధారించామని డీఎంహెచ్‌ఓ డాక్టర్‌ మాచర్ల సుహాసిని తెలిపారు. మరో ఆరుగురు ఓపీలో పరీక్షలు చేసుకుని వెళ్లారని పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికే 735 గృహాలను సర్వేచేశామని, గురువారం మరిన్ని గృహాలను సర్వే చేస్తా మని పేర్కొన్నారు. ఎక్కువ మంది సమీపంలోని ఆర్‌ఎంపీల వద్దకు వెళ్లారని, వారి వివరాలు తీసు కున్నట్లు తెలిపారు. ప్రైవేటు ఆస్పత్రులకు ఎంత మంది వెళ్లారనే సమాచారం సర్వేలో రాలేదన్నారు. తాగునీటి నమూనాలు సేకరించి పరీక్షలకు పంపామని, వాటి ఫలితాలు వచ్చేందుకు మూడు రోజుల సమయం పడుతుందన్నారు.

గాంధీనగర్‌(విజయవాడసెంట్రల్‌): సమష్టి కృషితో ఎన్టీఆర్‌ జిల్లాను క్రీడల్లో మొదటి స్థానంలో నిల పాలని కలెక్టర్‌ డాక్టర్‌ జి.లక్ష్మీశ కోరారు. ప్రజల జీవన నాణ్యతను మెరుగుపరిచేందుకు, ఆరోగ్యకర సమాజ నిర్మాణానికి క్రీడలు దోహదం చేస్తాయని, సాంస్కృతిక, సామాజిక అంతరాలను తొలగించేందుకు ఉపయోగపడతాయని పేర్కొన్నారు. కలెక్టర్‌ కార్యాలయ ప్రాంగణంలో బుధవారం ఏర్పాటుచేసిన జిల్లా క్రీడా ప్రాధికార సంస్థ ఇగ్నైట్‌ సెల్‌ను ఆయన సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్‌ మాట్లాడుతూ.. మట్టిలో మాణిక్యాలను వెలికితీసేందుకు, క్రీడాకారులను ప్రోత్సహించేందుకు కృషి చేయాలన్నారు. జాతీయ, అంతర్జాతీయ వేదికలపై మన క్రీడాకారులు పతకాలు సాధించాలన్నారు. క్రీడా విధానం విశిష్టతను ఔత్సాహికులకు వివరించేందుకు ఇగ్నైట్‌ సెల్‌లో అందుబాటులో ఉంచిన ప్రచార సాధనాలు, వాటర్‌ స్పోర్ట్స్‌, ఆర్చరీ, టేబుల్‌ టెన్నిస్‌, బాక్సింగ్‌ తదితర క్రీడలకు సంబంధించిన సామగ్రిని ప్రదర్శించారు. 2029 నాటికి ప్రపంచ స్థాయి మౌలిక సదుపాయాలతో, అత్యాధునిక శిక్షణతో క్రీడా రాజధానిగా తీర్చిదిద్దేందుకు, క్రీడా నైపుణ్యం, కొత్త ఆవిష్కరణల్లో ముఖ్య కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రభుత్వం చొరవ చూపుతోందన్నారు. ఒలింపిక్స్‌, కామన్‌వెల్త్‌, ఆసియా క్రీడలు, ఖేలో ఇండియా వంటి జాతీయ, అంతర్జాతీయ క్రీడల్లో పతకాలు సాధించే మన క్రీడాకారులకు భారీ నజరానాలతో పాటు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తామని పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా క్రీడల అభివృద్ధి అధికారి ఎస్‌ఏ అజీజ్‌, వివిధ క్రీడల కోచ్‌లు పి.రవికుమార్‌, కె.భాస్కర్‌, కె.జగదీష్‌, ఎస్‌.సంతోష్‌ కుమార్‌, ఎస్‌కే రియాజ్‌, ఎస్‌కే ముంతాజ్‌ బేగం, కె.స్వామి, కె.చిరంజీవి, నాగేశ్వరరావు, డీఎస్‌ఏ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు.

7

బాధితులకు మల్లాది విష్ణు పరామర్శ

ప్రజల ఆరోగ్యంపై కూటమి ప్రభుత్వానికి బాధ్యత లేదని, పేద ప్రజల ప్రాణాలంటే లెక్కలేదని వైఎస్సార్‌ సీపీ సెంట్రల్‌ నియోజకవర్గ ఇన్‌చార్జ్‌ మల్లాది విష్ణు విమర్శించారు. న్యూఆర్‌ ఆర్‌పేటలో కలుషిత నీరు తాగి ప్రజలు చనిపో వడం, డయేరియా బారిన పడ్డారని తెలుసుకున్న ఆయన పార్టీ నాయకులతో కలిసి బుధవారం సాయంత్రం ఆ ప్రాంతంలో పర్యటించారు. బాధితులతో మాట్లాడి వారి సమస్యలను తెలుసుకున్నారు. అనంతరం మల్లాది విష్ణు మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. గుంటూరు పక్కనే ఉన్న తురకపాలెంలో నాలుగు నెలల వ్యవధిలో 40 మంది చనిపోయారని, ఇప్పుడు న్యూరాజరాజేశ్వరీపేటలో ఇద్దరు మృతిచెందగా, అనేక మంది వాంతులు, విరేచనాలతో ఆస్పత్రుల పాలయ్యా రని ఆందోళన వ్యక్తంచేశారు. కుళాయిల్లో వచ్చే నీటి నుంచి దుర్వాసన వస్తున్నట్లు తమ దృష్టికి వచ్చిందన్నారు. ప్రభుత్వం మొద్దు నిద్ర వీడి ఈ ప్రాంతానికి కలెక్టర్‌, మునిసిపల్‌ కమిషనర్‌, ఉన్నతాధికారులను పంపి వ్యాధికి కారణాలను తెలుసుకొని భవిష్యత్తులో పునరావృతం కాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. బాధితులందరికీ మెరుగైన వైద్యం అందించాలని డిమాండ్‌ చేశారు. డెప్యూటీ మేయర్‌ అవుతు శ్రీశైలజ, కార్పొరేటర్‌ ఇసరపు దేవి, వైఎస్సార్‌ సీపీ నాయకులు ఇసరపు రాజు, ఆదినారాయణ, పఠాన్‌ నజీర్‌ఖాన్‌ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

విజయవాడ సిటీ1
1/12

విజయవాడ సిటీ

విజయవాడ సిటీ2
2/12

విజయవాడ సిటీ

విజయవాడ సిటీ3
3/12

విజయవాడ సిటీ

విజయవాడ సిటీ4
4/12

విజయవాడ సిటీ

విజయవాడ సిటీ5
5/12

విజయవాడ సిటీ

విజయవాడ సిటీ6
6/12

విజయవాడ సిటీ

విజయవాడ సిటీ7
7/12

విజయవాడ సిటీ

విజయవాడ సిటీ8
8/12

విజయవాడ సిటీ

విజయవాడ సిటీ9
9/12

విజయవాడ సిటీ

విజయవాడ సిటీ10
10/12

విజయవాడ సిటీ

విజయవాడ సిటీ11
11/12

విజయవాడ సిటీ

విజయవాడ సిటీ12
12/12

విజయవాడ సిటీ

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

భార్యతో వేకేషన్‌ ఎంజాయ్ చేస్తోన్న జవాన్ డైరెక్టర్‌ అట్లీ (ఫొటోలు)
photo 2

ప్రకృతి ఒడిలో సేదతీరుతున్న పుజారా దంపతులు (ఫొటోలు)
photo 3

చీరలో మెరిసిపోతున్న అలనాటి స్టార్ హీరోయిన్ మీనా (ఫొటోలు)
photo 4

ఇదే నా బెస్ట్ లైఫ్.. త్రిష పోస్ట్ వైరల్ (ఫొటోలు)
photo 5

ఫిల్మ్‌ఫేర్ గ్లామర్ అవార్డ్ వేడుకలో బాలీవుడ్ బ్యూటీస్ (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Straight Question To CM Chandrababu Against Farmers Problems 1
Video_icon

YS జగన్ సూటి ప్రశ్న.. సమాధానం చెప్పు చంద్రబాబు
Sushila Karki Former Chief Justice Appointed As Interim Head Of Nepal Government 2
Video_icon

నేపాల్ సుప్రీంకోర్టుకు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా సేవలు అందించిన సుశీల కర్కి
Varun Tej and Lavanya Tripathi Welcome Their Baby Boy 3
Video_icon

తండైన మెగా హీరో.. వారసుడొచ్చాడు..!
Onion Farmers Impatience On CM Chandrababu 4
Video_icon

బాబు ఇచ్చేది ఇది.. ఉల్లి రైతులపై.. బాబు దెబ్బ
Diarrhea Cases In Vijayawada 5
Video_icon

విజయవాడ న్యూ రాజరాజేశ్వరిపేటలో డయేరియా విజృంభణ
Advertisement
 