‘మిరాయ్‌’ మూవీ సక్సెస్ మీట్ (ఫొటోలు)

Sep 13 2025 2:14 PM | Updated on Sep 13 2025 2:30 PM

Teja Sajja's Mirai Movie Success Meet Photos
1/25

కార్తీక్‌ ఘట్టమనేని దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో తేజ సజ్జ హీరోగా నటించగా, మనోజ్‌ విలన్‌ మహావీర్‌ లామా పాత్రను పోషించాడు.

Teja Sajja's Mirai Movie Success Meet Photos
2/25

ఈ చిత్రంలో రితికా నాయక్ హీరోయిన్‌గా నటించింది.

Teja Sajja's Mirai Movie Success Meet Photos
3/25

మనోజ్‌ విలనిజం అద్భుతంగా ఉందంటూ సినిమా చూసిన ప్రేక్షకులు చెబుతున్నారు.

Teja Sajja's Mirai Movie Success Meet Photos
4/25

హిట్‌ టాక్‌ రావడంతో తొలి రోజే రూ. 12 కోట్లకు పైగా వసూళ్లను సాధించింది.

Teja Sajja's Mirai Movie Success Meet Photos
5/25

సినిమా పాజిటివ్ టాక్ తెచ్చుకోవడంతో మూవీ యూనిట్ సక్సెస్ మీట్ నిర్వహించింది.

Teja Sajja's Mirai Movie Success Meet Photos
6/25

Teja Sajja's Mirai Movie Success Meet Photos
7/25

Teja Sajja's Mirai Movie Success Meet Photos
8/25

Teja Sajja's Mirai Movie Success Meet Photos
9/25

Teja Sajja's Mirai Movie Success Meet Photos
10/25

Teja Sajja's Mirai Movie Success Meet Photos
11/25

Teja Sajja's Mirai Movie Success Meet Photos
12/25

Teja Sajja's Mirai Movie Success Meet Photos
13/25

Teja Sajja's Mirai Movie Success Meet Photos
14/25

Teja Sajja's Mirai Movie Success Meet Photos
15/25

Teja Sajja's Mirai Movie Success Meet Photos
16/25

Teja Sajja's Mirai Movie Success Meet Photos
17/25

Teja Sajja's Mirai Movie Success Meet Photos
18/25

Teja Sajja's Mirai Movie Success Meet Photos
19/25

Teja Sajja's Mirai Movie Success Meet Photos
20/25

Teja Sajja's Mirai Movie Success Meet Photos
21/25

Teja Sajja's Mirai Movie Success Meet Photos
22/25

Teja Sajja's Mirai Movie Success Meet Photos
23/25

Teja Sajja's Mirai Movie Success Meet Photos
24/25

Teja Sajja's Mirai Movie Success Meet Photos
25/25

Teja Sajja Mirai Movie Success Meet Manchu Manoj karthik ghattamaneni Ritika Nayak
