బుల్లితెర జంట మెరీనా అబ్రహం- రోహిత్ సాహ్ని ఈ మధ్యే పేరెంట్స్గా ప్రమోషన్ పొందారు.
వీరిద్దరూ 2017లో పెళ్లి చేసుకున్నారు. తర్వాత జంటగా తెలుగు బిగ్బాస్ ఆరో సీజన్లోనూ పాల్గొన్నారు.
మెరీనా షో మధ్యలోనే ఎలిమినేట్ అవగా రోహిత్ టాప్ 5లో స్థానం దక్కించుకున్నాడు.
చాలాకాలంగా ప్రెగ్నెన్సీ కోసం ప్లాన్ చేస్తున్నారు. గతేడాది మెరీనా గర్భం దాల్చింది. ఈ ఏడాది ఆగస్టు 16న కూతురు పుట్టింది.
పెళ్లయిన ఎనిమిదేళ్లకు బిడ్డ పుట్టడంతో మెరీనా దంపతులు సంతోషంలో మునిగి తేలుతున్నారు.
తాజాగా పాప తెయారా సాహ్నికి ఫస్ట్ ఫోటోషూట్ చేశామంటూ కొన్ని ఫోటోలు షేర్ చేశారు.
