 మన ‘చంద్ర’గ్రహణం ఏళ్ల తరబడి ఉంటుంది | Sakshi Cartoon Andhra Pradesh 08-09-2025 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మన ‘చంద్ర’గ్రహణం ఏళ్ల తరబడి ఉంటుంది

Sep 8 2025 5:12 AM | Updated on Sep 8 2025 5:12 AM

Sakshi Cartoon Andhra Pradesh 08-09-2025

మన ‘చంద్ర’గ్రహణం ఏళ్ల తరబడి ఉంటుంది

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

#BiggBossTelugu9 : బిగ్‌బాస్ 9 సీజన్ కంటెస్టెంట్స్ వీళ్లే (ఫొటోలు)
photo 2

కూకట్‌పల్లిలో సందడి చేసిన హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరి (ఫొటోలు)
photo 3

వరంగల్ లో కుండపోత వర్షం..వరదలో చిక్కుకున్న ఆర్టీసీ బస్సు (ఫొటోలు)
photo 4

తండ్రి కాబోతున్న కమెడియన్.. భార్యకు సీమంతం (ఫొటోలు)
photo 5

పెళ్లిరోజు స్పెషల్.. భర్తతో సాయిపల్లవి చెల్లెలు ఇలా (ఫొటోలు)

Video

View all
AP Police Letter To Tadipatri Ex MLA Kethireddy Peddareddy 1
Video_icon

తాడిపత్రి వదిలిపో.. పెద్దారెడ్డికి పోలీసుల లేఖ
JC Prabhakar Reddy VS Kakarla Ranganath In Tadipatri 2
Video_icon

జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డికి కాకర్ల రంగనాథ్ బిగ్ షాక్
Lunar Eclipse Timings In India 3
Video_icon

చంద్రగ్రహణం.. 82 నిమిషాల పాటు ఎరుపు రంగులోకి చంద్రుడు
TDP Leaders Attack On MPTC Mattareddy 4
Video_icon

నన్ను చంపేస్తారు.. టీడీపీ నుంచి ప్రాణహాని ఉంది
Thopudurthi Prakash Reddy Counter To Chandrababu Over Anantapur Tour 5
Video_icon

చంద్రబాబు అనంతపురం పర్యటనపై తోపుదుర్తి అదిరిపోయే కౌంటర్..
Advertisement
 