Gollabhama Sarees: గ్లోబల్‌ స్టార్‌ గొల్లభామ..! తెలంగాణ సంప్రదాయ ఫ్యాషన్‌కు చిరునామా

Oct 24 2025 11:40 AM | Updated on Oct 24 2025 11:51 AM

Gollabhama Sarees: a unique legacy of Siddipet, Telangana

సిద్ధిపేటలో పుట్టిన వందల ఏళ్ల నాటి సంప్రదాయ స్వరూపం  గొల్లభామ. ఈ బొమ్మలను చీరలపై ముద్రించడం దాదాపు వందేళ్ల  క్రితం ప్రారంభమైంది అంటారు. చాలా కాలం పాటు అందరూ మర్చిపోయిన గొల్లభామ చీర, తిరిగి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో క్రేజ్‌గా మారింది. పలువురు సిటీడిజైనర్లు సైతం పాత గొల్లభామకు కొత్త వైభవాన్ని అందించే పనిలో పడ్డారు. పాత డిజైన్‌కు కొత్త వెలుగులు అద్దడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించారు కర్ణాటకకు చెందిన సునంద. నగరంలోని కొంపల్లిలో నివసించే సునంద అలనాటి గొల్లభామకు సరికొత్త రూపును జతచేసి అందరి దృష్టీ మనవైపు మళ్లేలా చేశారు. ఆమె ‘సాక్షి’తో పంచుకున్న రివైన్డ్‌ గొల్లభామ అనుభవాలు ఆమె మాటల్లోనే.. 

దుబ్బాక క్లస్టర్‌ డిజైనర్‌గా పనిచేసినప్పుడు ఈ డిజైన్‌ను తొలిసారి చూశా. అనంతరం హ్యాండ్లూమ్‌ ఫ్యాబ్రిక్స్‌ విత్‌ నేచురల్‌ డైస్, అండ్‌ నానో టెక్నాలజీ అంశంపై పీహెచ్‌డీ కంప్లీట్‌ అయ్యాక మరోసారి సిద్ధిపేటకు వెళ్లి గొల్లభామ ఫీచర్స్‌ పరిశీలించాను. చాలా లోకల్‌ ఫీల్‌ ఉంది.. ఫేస్‌లో, షేప్‌లో స్పష్టత లేదని, మంచి ఫేస్‌ లుక్‌ జత చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది అనుకున్నా. 

పాతికేళ్ల క్రితం గొల్లభామను నేసి ఇప్పుడు పక్కన పెట్టేసిన సత్య, కైలాసాన్ని కలిసి నాకు కావాల్సినట్టు చీరలు నేసి ఇస్తారా అని అడిగాను.. కష్టం మేడమ్‌.. బాగా టైమ్‌ పడుతుంది అన్నారు. చీర మొత్తం అక్కర్లేదు.. క్లాత్‌ మీద బొమ్మ నేసి ఇస్తే చాలు అంటే.. అతి కష్టం మీద ఒప్పుకున్నారు.. అలా రివైవ్డ్‌ గొల్లభామ పునర్జన్మించి.. కొత్త విజయాలు అందుకుంది.

జియోగ్రాఫికల్‌ ఇండికేషన్‌..
అలా రివైవ్డ్‌ గొల్లభామ పేరిట నేను ఇచ్చిన డిజైన్స్‌కి జియోగ్రాఫికల్‌ ఇండికేషన్‌ వచి్చంది. తద్వారా గొల్లభామకు సిద్ధిపేట వీవర్స్‌ మాత్రమే హక్కుదారులయ్యారు. ప్రపంచం మొత్తం మీద ఇంకెవ్వరూ దీన్ని కాపీ కొట్టలేరన్నమాట. ఆదర్శ్‌ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో నేచురల్‌ డై తో గొల్లభామకు ప్రాణం పోసి పలుమార్లు ఎగ్జిబిషన్స్‌ నిర్వహించాం. 

అప్పట్లో సినీనటి చేనేతల బ్రాండ్‌ అంబాసిడర్‌గా ఉన్న సమంత ఆధ్వర్యంలో ఫ్యాషన్‌ షో కూడా నిర్వహించాం. అలా మన గొల్లభామకు స్వల్పకాలంలోనే దేశ వ్యాప్తంగా ప్రాచుర్యం లభించింది. పాత కాలంలో గొల్లభామ చీరలు మాత్రమే లభించేవి. అయితే ప్రస్తుతం డ్రెస్‌ మెటీరియల్స్, దుపట్టా, పల్లులో సైతం గొల్లభామను జత చేయడం ప్రారంభించాం. తెలంగాణ రాష్ట్ర గొల్లభామను గ్లోబల్‌ మార్కెట్‌కి తీసుకెళ్లాలనే ఆశ ఫలిస్తోంది.

కళాకారుల నైపుణ్యం.. 

సిద్ధిపేట కళాకారుల నైపుణ్యానికి అద్ధం పట్టే గొల్లభామ చీరలను డిజైనర్‌ అర్చన కొచ్చర్‌ మిస్‌ వరల్డ్‌ 2025 వేదికపై ప్రదర్శించారు. 

రీసెర్చ్‌ గేట్‌ నుంచి 2025 పరిశోధనా పత్రం గొల్లభామ క్రాఫ్ట్‌ను డిజిటల్‌గా సంరక్షించడం, దాని చుట్టూ ఆర్థిక వ్యవస్థ సృష్టించడానికి ఉద్దేశించింది. 

2022 యునెస్కో నివేదికలో గొల్లభామ చీరలను ‘భారత దేశానికి ఐకానిక్‌ క్రాఫ్ట్‌’గా చేర్చారు. 

తెలంగాణ ప్రభుత్వం రాష్ట్ర వస్త్ర శాఖ ద్వారా చీరలను ప్రోత్సహిస్తోంది. స్టాల్స్‌ ఏర్పాటు చేయడం గోల్కొండ హస్తకళల షోరూమ్‌ వంటి వాటిలో అందుబాటులోకి తేవడం చేస్తోంది. 

గొల్లభామ చీరలకు 2012లో జీఐ ట్యాగ్‌ లభించింది.  

సిద్ధిపేట కేంద్రంగా.. 
కోలాటం, బతుకమ్మ డిజైన్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నా.. గొల్లభామ చీర తెలంగాణకే ప్రత్యేకం. ఈ చీరలు ధర కనీసం రూ.4వేల నుంచి వివిధ ధరల్లో లభిస్తున్నాయి. సిద్ధిపేటలో గొల్లభామ చీరలు నేయగలిగిన నేతన్నలు ప్రస్తుతం ఓ 20 మంది వరకూ ఉన్నారని అంచనా. నగరంలోని ఆర్టీసీ క్రాస్‌ రోడ్స్, పోలీస్‌స్టేషన్‌ ఎదురుగా ఉన్న లేపాక్షి భవన్‌ (ప్రస్తుతం గోల్కండ భవన్‌)లో అందుబాటులో ఉన్నాయి

మా జీవితాలను మార్చింది.. 
తెలంగాణ సంప్రదాయ చేనేత కళాకారులుగా తరాల తరబడి ఇదే వృత్తిలో కొనసాగుతున్నాం. ఆ మధ్య కాలంలో కనుమరుగైపోయిన గొల్లభామ చీరలకు గత కొంతకాలంగా డిమాండ్‌ పుంజుకుంది. దీనికి పాత డిజైన్‌లో మార్పు చేర్పులు కూడా కారణం. ఇటీవల కొండా లక్ష్మణ్‌ బాపూజీ పురస్కారంతో పాటు ప్రభుత్వం నుంచి మాకు తగినంత ప్రోత్సాహం కూడా లభిస్తోంది. ఈ సంప్రదాయ కళలకు యువత ఆదరణ చూపించడం మాకు చాలా సంతోషాన్ని కలిగిస్తోంది. 
– కైలాసం, చేనేత కళాకారుడు

ఉపాధికి ఊతం అందించింది.. 
సిద్ధిపేటలో గొల్లభామకు పూర్వవైభవం రావడంతో పాటు ఆ చేనేత కళాకారులకు పలువురు దీని ద్వారా ఉపాధి పొందడం ఆనందం కలిగిస్తోంది. చీర తయారు చేసే కైలాసానికి, దుపట్టా చేసే సత్యకు అవార్డు రావడంతో పాటు వారి ఆదాయం పెరగడం ఎంతో సంతృప్తినిస్తోంది. గత ఆగస్టులో కర్ణాటకకు చెందిన ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు సంస్థల ప్రతినిధులు, విద్యావేత్తలు ఆదర్శ్‌ సొసైటీని సందర్శించారు. రివైవ్డ్‌ గొల్లభామ వెర్షన్‌ను చూసి ప్రశంసించారు. యువత కూడా మన సంప్రదాయ చేనేత పట్ల మరింత అవగాహన పెంచుకోవాలని కోరుతున్నా. 
– సునంద, ,టెక్స్‌టైల్స్, ఫ్యాషన్‌ డిజైనర్‌ 

(చదవండి: ‘రీ–స్టైల్‌ ఫ్యాషన్‌ ’ సందేశంతో కూడిన గ్లామర్‌..!)

