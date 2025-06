అక్రమంగా వలసలు ఉంటున్న వాళ్లను, విదేశీ విద్యార్థులను స్వస్థలాలకు పంపించి వేయడంలో డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న విధానాలు.. తీవ్ర విమర్శలకు దారి తీస్తున్నాయి. ఆ మధ్య అక్రమ వలసదారుల చేతులకు సంకెళ్లు చేసి.. యుద్ధ విమానాల్లో తరలించే దృశ్యాలు విమర్శలకు తావిచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా.. అమెరికా ఎయిర్‌పోర్టులో ఓ భారతీయ విద్యార్థితో అక్కడి అధికారులు అమానుషంగా వ్యవహరించి తీరు ఇప్పుడు వైరల్‌ అవుతోంది.

ఓ యువకుడి చేతికి సంకెళ్లు వేసిన అక్కడి అధికారులు.. నేలపై అతన్ని అదిమిపట్టి మెడపై కాలు వేయడం అందులో ఉంది. ఆ చర్యతో ఆ కుర్రాడు చాలా ఇబ్బంది పడ్డాడు. ఆపై ఆ కుర్రాడ్ని భారత్‌కు తిరిగి పంపించివేసినట్లు తెలుస్తోంది. కునాల్‌ జైన్‌ అనే ఎంట్రాప్రెన్యూర్‌ తన ఎక్స్‌ ఖాతాలో ఆ వీడియోను, కొన్ని ఫొటోలను షేర్‌ చేశారు.

న్యూవార్క్‌ ఎయిర్‌పోర్టు(న్యూజెర్సీ)లో గత రాత్రి ఈ గుండెబద్ధలయ్యే దృశ్యం కనిపించింది. ఎన్నో కలలతో ఆ యువకుడు ఇక్కడికి వచ్చి ఉంటాడు. కానీ, ఒక నేరస్తుడితో వ్యవహరించినట్లు అతనితో వ్యవహరించారు. ఒక ఎన్నారైగా నిస్సహాయుడిగా చూస్తూ ఉండిపోయా. ఇది మానవ విషాదమే. ఆ వీడియో ఉన్న వ్యక్తి హర్యాన్వి(హర్యానా) భాష మాట్లాడుతున్నట్లు, తాను పిచ్చోడినేం కాదని అధికారులకు చెబుతున్నట్లు అందులో ఉంది ’’అని ఎక్స్‌ ఖాతాలో రాసుకొచ్చారు ఆయన.

‘‘ఈ పిల్లలంతా ఉదయంపూట విమానాల్లో ఇక్కడ దిగుతున్నారు. వాళ్లలో కొందరు ఇమ్మిగ్రేషన్ అధికారులకు తాము ఎందుకు వచ్చామనే విషయంలో సరైన వివరణలు ఇచ్చుకోలేకపోతున్నారు. ఫలితంగా.. సాయంత్రానికే ఇలా నేరస్తుల్లాగా వాళ్లను వెనక్కి పంపించేస్తున్నారు.‌ ఇలాంటి ఘటనలు ఈ మధ్యకాలంలో రోజుకి మూడు-నాలుగు జరుగుతున్నాయి’’ అని కునాల్‌ తన వరుస పోస్టుల్లో తెలియజేశారు.

Here more videos and @IndianEmbassyUS need to help here. This poor guy was speaking in Haryanvi language. I could recognise his accent where he was saying “में पागल नहीं हूँ , ये लोग मुझे पागल साबित करने में लगे हुए हे” pic.twitter.com/vV72CFP7eu

— Kunal Jain (@SONOFINDIA) June 8, 2025