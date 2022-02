ఉక్రెయిన్‌పై రష్యా దాడి మొదలైన నేపథ్యంలో భారత విదేశాంగ శాఖ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఉక్రెయిన్‌లో ఉన్న ఇండియన్లను ఎక్కడివార్కడే ఆగిపోవాలంటూ తెలిపింది. సురక్షిత ప్రాంతాలకు చేరుకుని ఆ దేశంలో పరిస్థితులు చక్కబడే వరకు వేచి ఉండాలని సూచించింది. ముఖ్యంగా ఉక్రెయిన్‌ పశ్చిమ ప్రాంతాల నుంచి ఆ దేశ రాజధాని కీవ్‌ వచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న భారతీయులంతా తిరిగి తమ తమ ప్రదేశాలకు వెళ్లిపోవాలని కోరింది. తదుపరి ఆదేశాలు వచ్చే వరకు ఈ సూచనలే పాటించాలని కోరింది. ఉక్రెయిన్‌ క్రైసిస్‌ నేపథ్యంలో విదేశాంగ శాఖ ఇప్పటికే హెల్ప్‌లైన్‌ నంబర్లను ప్రకటించింది.

In view of the prevailing situation in Ukraine, a Control Room has been set up at @MEAIndia to provide information and assistance:

📞Phone: 1800118797 (Toll free)

+91-11-23012113

+91-11-23014104

+91-11-23017905

📠Fax: +91-11-23088124

📧Email: situationroom@mea.gov.in

— Arindam Bagchi (@MEAIndia) February 16, 2022