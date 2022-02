ఉక్రెయిన్‌లో యుద్ధరంగంలో చిక్కుకుపోయిన 16 వేల మంది భారతీయులను క్షేమంగా స్వదేశానికి తీసుకువచ్చే పనుల్లో నిమగ్నమైంది కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఈ మేరకు రష్యా, ఉక్రెయిన్‌లతో పాటు రోమేనియా ప్రభుత్వాలతో కేంద్ర విదేశాంగ శాఖ మంత్రి జైశంకర్‌ చర్చలు ప్రారంభించారు.

ఉక్రెయిల్‌లో ప్రస్తుతం రష్యా కొనసాగిస్తున్న దాడుల్లో ఎక్కువగా తూర్పు ప్రాంతంలోనే సాగుతున్నాయి. యూరప్‌ దేశాలపైవు ఉ‍న్న పశ్చిమ ప్రాంతంలో దాడులు తక్కువగా ఉన్నాయి. దీంతో పశ్చిమ ప్రాంతాలకు పాస్‌పోర్ట్‌ ఇతర డాక్యుమెంట్లతో రావాలంటూ ఉక్రెయిన్‌లో ఉన్న భారతీయులకు కేంద్రం సూచించింది. ఇందుకు అనుగుణంగా ఉక్రెయిన్‌ పశ్చిమ సరిహద్దులో ఉన్న హంగరీ, రోమేనియా, స్లోవేకియా, పోలాండ్‌లతో చర్చలు ప్రారంభించింది.

సహరిస్తాం

ఉక్రెయిన్‌ నంచి భారతీయుల తరలింపుకు సంబంధించి ఆ దేశ మంత్రి ఇవాన్‌ కుర్కోవ్‌తో జైశంకర్‌ మాట్లాడారు. తమ దేశం నుంచి భారతీయులను తరలించేందుకు పూర్తి సహయసహకారాలు అందిస్తామని ఆయన తెలిపారు. అయితే నో ఫ్లై జోన్‌ ఉన్నందున దేశ సరిహద్దుల నుంచి తరలింపును ఇండియా చూసుకోవాల్సి ఉంది.

డెబ్రికెన్‌ కీలకం

ఉక్రెయిన్‌ సరిహద్దుల వరకు వచ్చిన ఇండియన్లను తరలించే విషయంలో హంగరీ ప్రభుత్వ సాయం కోరారు. ఈ మేరకు ఆర్థిక మంత్రి పీటర్‌ షిజార్టో చర్చలు జరపగా ఆ దేశంలోని డెబ్రికెన్‌ ప్రాంతం నుంచి భారతీయుల తరలింపుకు పూర్తి సహకారం అందిస్తామంటూ హమీ పొందారు. హంగరీ రాజధాని బుడాపెస్ట్‌ తర్వాత ఆ దేశంలో రెండో పెద్ద నగరం డెబ్రికెన్‌. చర్చలు పూర్తి స్థాయిలో ఫలించి ఉక్రెయిన్‌ నుంచి భారతీయుల తరలింపు మొదలైతే ఈ నగరం కీలకం కానుంది.

Reached out to my friend FM Péter Szijjártó of Hungary on the Ukraine evacuation.

He has promised full cooperation to facilitate evacuation from Debrecen. Thank him for his understanding.

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) February 24, 2022