 ‘అమ్మ క్యాంటీన్ల’పై సీఎం విజయ్‌ ఫోకస్‌ | Tamil Nadu CM Vijay Focused On Amma Canteens | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘అమ్మ క్యాంటీన్ల’పై సీఎం విజయ్‌ ఫోకస్‌

May 18 2026 6:48 PM | Updated on May 18 2026 7:04 PM

Tamil Nadu CM Vijay Focused On Amma Canteens

చెన్నై: తమిళనాడు సీఎం విజయ్‌ ‘అమ్మ క్యాంటీన్లు’పై తన దృష్టి సారించారు.  తమిళనాడులో అమ్మ క్యాంటీన్లను(ఉనవగామ్‌లు) ఆధునీకరించాలని ఆదేశించారు. ఈ మేరకు సోమవారం నిర్వహించిన సమావేశంలో సీఎం విజయ్‌ అమ్మ క్యాంటీన్లను పునరుద్దరించడంతో పాటు ఆధునీకరించాలని అధికారులకు ఆదేశించారు. 

అమ్మ క్యాంటీన్ల మౌలిక సదుపాయాలను పునరుద్ధరించి, మెరుగుపరచాలని, ప్రజలకు రుచికరమైన, నాణ్యమైన ఆహారం అందేలా చూడాలని విజయ్ అధికారులకు తన ఆదేశాల్లో పేర్కొన్నారు. అమ్మ క్యాంటీన్లలో అందించే ఆహారం నాణ్యత, రుచి సంతృప్తికరంగా లేవన్న అభిప్రాయం ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి వచ్చిన తర్వాత, ఆయన ఉన్నతాధికారులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు.

2011-16 ఏఐఏడీఎంకే ప్రభుత్వ హయాంలో  అమ్మ క్యాంటీన్లను ప్రారంభించారు. తన మద్దతుదారులు, పార్టీ కార్యకర్తలచే ఆప్యాయంగా "అమ్మ" అని పిలుచుకునే అప్పటి ముఖ్యమంత్రి జె. జయలలిత పుట్టినరోజున, 2013 ఫిబ్రవరి 24న ఈ క్యాంటీన్లు ప్రారంభమయ్యాయి. మొదట ఇవి చెన్నైలో ప్రారంభమయ్యాయి. ఆ తర్వాత, వీటిని వివిధ పట్టణాలు, నగరాలకు విస్తరించారు. రాష్ట్రంలో గ్రేటర్ చెన్నై కార్పొరేషన్ పరిధిలో 383 అమ్మ క్యాంటీన్లు, ఇతర స్థానిక సంస్థల పర్యవేక్షణలో 237 అమ్మ క్యాంటీన్లు ఉన్నాయి.

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘కాక్‌టెయిల్ 2’ మూవీ ప్రమోషన్ లో రష్మిక మందన్న,కృతి సనన్ (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ : షాప్ ఓపెనింగ్ లో సందడి చేసిన నటి హిమజ (ఫొటోలు)
photo 3

ఫ్యామిలీ ట్రిప్‌లో హీరోయిన్ శ్రీదేవి విజయ్‌కుమార్.. (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో హీరో ఆది పినిశెట్టి దంపతులు.. (ఫొటోలు)
photo 5

అనంతపురం : భారమైన వేళ.. బాధతో విక్రయం! (ఫొటోలు)

Video

View all
Ramcharan Fun Speech at Peddi Official Trailer Launch 1
Video_icon

పెద్ది ట్రైలర్ ఈవెంట్ లో రామ్ చరణ్ అనుభవం
Perni Nani Comments On Pawan Kalyan 2
Video_icon

అమరావతిలో తేడా జరుగుతుంది అని పవన్ కి తెలుసు
Actress Janhvi Kapoor Speech at Peddi Trailer Takeover Event 3
Video_icon

అప్పుడు మా అమ్మ, చిరు సార్.. ఇప్పుడు నేను & చరణ్
Perni Kittu Comments About Lokesh 4
Video_icon

లోకేష్ ని రఫ్ఫాడించిన పేర్ని కిట్టు
Gadam Suman Compliant On Budha Venkanna Son-In-Law 5
Video_icon

బయటపడ్డ బుద్ధా వెంకన్న.. అల్లుడి అరాచకాలు కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న బాధితుడు
Advertisement
 