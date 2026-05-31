నింగిలో అద్భుతం: నేడు ‘బ్లూ మూన్’ సందడి

న్యూఢిల్లీ: ఈరోజు(మే 31, 2026) రాత్రి ఆకాశం ఒక అరుదైన ఖగోళ దృశ్యానికి వేదిక కాబోతోంది. ఖగోళ ప్రేమికులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ‘బ్లూ మూన్’ నేడు సందడి చేయనుంది. సాధారణంగా ఒక నెలలో ఒక పౌర్ణమి మాత్రమే వస్తుంది. కానీ ఈ నెలలో రెండోసారి పౌర్ణమి రావడం వల్ల దీనిని ‘బ్లూ మూన్’ అని పిలుస్తారు. ఈ అరుదైన దృశ్యాన్ని చూసేందుకు అందరూ సిద్ధమవుతున్నారు.
చంద్రుడు నిజంగానే నీలంగా కనిపిస్తాడా?
‘బ్లూ మూన్’ అనే పేరు వినగానే చాలా మంది చంద్రుడు నీలం రంగులోకి మారుతాడని భ్రమపడతారు. కానీ, అది నిజం కాదు. దీనికి చంద్రుని రంగుతో ఎటువంటి సంబంధం లేదు. ఇది కేవలం క్యాలెండర్ లెక్కల ప్రకారం ఒకే నెలలో రెండు పౌర్ణమిలు వస్తే, ఆ రెండో పౌర్ణమిని సూచించే ఖగోళ పదం మాత్రమే. కాబట్టి, నేడు చంద్రుడు తన సహజ సిద్ధమైన శ్వేత వర్ణంలోనే ప్రకాశిస్తాడు.
భారతదేశంలో ఎప్పుడు, ఎలా చూడాలి?
ఈ ఖగోళ అద్భుతాన్ని చూసేందుకు ఎటువంటి ప్రత్యేక పరికరాలు లేదా టెలిస్కోపులు అవసరం లేదు. మే 31 సాయంత్రం సూర్యాస్తమయం తర్వాత, ఆకాశం నిర్మలంగా ఉన్నట్లయితే మీరు మీ ఇంటి పైకప్పు లేదా బహిరంగ ప్రదేశాల నుంచి చంద్రుని చూడవచ్చు. సాయంత్రం 6:30 గంటల నుంచి 7:30 గంటల మధ్య సమయం దీనిని వీక్షించడానికి అత్యంత అనువైనదిగా నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఇది కూడా చదవండి: విద్యార్థి హత్య: ఎన్కౌంటర్లో నిందితుడు హతం