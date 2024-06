పార్లమెంట్‌లో రాష్ట్రపతి ప్రసంగం.. అప్‌డేట్స్‌

రాష్ట్రపతి ముర్ము ప్రసంగంలో నీట్‌ ప్రస్తావన

నీట్‌ పేపర్‌ లీక్‌ నిందితులను కఠినంగా శిక్షిస్తాం

రాష్ట్రపతి ముర్ము ప్రసంగం..

పౌర విమానయాన రంగం అనేక మార్పులు తెచ్చాం

టైర్‌ 2, 3 నగరాల్లో విమానాశ్రయాలు నిర్మిస్తున్నాం

సర్వీస్‌ సెక్టార్లను కూడా ప్రభుత్వం బలపరుస్తోంది

ప్రపంచంలోనే ఐదవ బలమైన ఆర్థిక శక్తిగా భారత్‌ ఎదిగింది

మా ప్రభుత్వంలోనే భారత్‌ను అత్యున్నత జీవన ప్రమాణాలున్న దేశంగా తీర్చిదిద్దింది

మా ప్రభుత్వం ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో శాంతి భద్రతలకు కట్టుబడి ఉంది



రాష్ట్రపతి ముర్ము ప్రసంగం..

మా ప్రభుత్వం 10 ఏళ్లుగా దేశాభివృద్ధి కృషి చేస్తోంది

అమృత కాలం మొదట్లో 18వ లోక్‌సభ కొలువుదీరింది

దేశంలో సంస్కరణలు మరింత వేగంగా పుంజుకుంటాయి

రీఫార్మ్‌, ఫర్‌ఫార్మ్‌, ట్రాన్స్‌ఫార్మ్‌ నినాదంతో మా ప్రభుత్వం పని చేస్తోంది

ఐటీ నుంచి టూరిజం వరకు అన్ని రంగాల్లో దూసుకుపోతుంది

వ్యవసాయ ఆధారిత ఉద్యోగాలు పెరుగుతున్నాయి

ప్రపంచ వృద్ధిలో భారత్‌ 15 శాతం భాగస్వామ్యం అవుతోంది

పంటలకు మద్ధతు ధర విషయంలో కట్టుబడి ఉన్నాం

ఆర్గానిక్‌ ఉత్పత్తులకు డిమాండ్‌ పెరుగుతోంది



(రాష్ట్రపతి ప్రసంగం కొనసాగుతున్న వేళ.. కేజ్రీవాల్‌ అరెస్టును నిరసిస్తూ బయట ఆప్‌ ఎంపీలు నిరసన చేపట్టారు.)



రాష్ట్రపతి ముర్ము ప్రసంగం..

ఈసారి ఎన్నికలు ఎంతో ప్రత్యేకమైనవి

ఈ ఎన్నికల గురించి ప్రపంచమంతా చర్చించుకుంది

జమ్ము కశ్మీర్‌లో పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు ఓటేశారు

దేశంలో మహిళలు పెద్ద సంఖ్యలో ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవడం సంతోషం

సార్వత్రిక ఎన్నికలు నిర్వహించిన ఈసీకి కృతజ్ఞతలు

రాష్ట్రపతి ముర్ము ప్రసంగం..

కొత్తగా ఎన్నికైన ఎంపీలకు శుభాకాంక్షలు

ప్రజల విశ్వాసం గెలిచి సభకు ఎన్నికయ్యారు

మీరంతా దేశ ప్రజల ఆకాంక్షలు నెరవేరుస్తారని ఆశిస్తున్నా

#WATCH | President Droupadi Murmu's convoy en route from Rashtrapati Bhavan to Parliament building.



She will address a joint session of both Houses shortly.

