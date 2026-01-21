 మొన్ననే పెళ్లి, తగాదా..నాలుక కొరికేసింది, తీవ్ర ఘర్షణ! | Newlywed woman bites off husband's tongue in Ghaziabad after dispute over cooking arrested | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మొన్ననే పెళ్లి, తగాదా...నాలుక కొరికేసింది, తీవ్ర ఘర్షణ!

Jan 21 2026 1:17 PM | Updated on Jan 21 2026 1:33 PM

Newlywed woman bites off husband's tongue in Ghaziabad after dispute over cooking arrested

సంతోషంగా ‘‘నాకు నువ్వు, నీకు నేను’’ అన్నట్టుగా చాలా సరదాగా గడిపే జంటను చూస్తే నవ దంపతుల్లా ఎంత హాయిగా ఉన్నారు అనుకుంటాం. కదా. కానీ పెళ్లయ్యి ఏడాది కూడా అవ్వకుండా  దంపతుల మధ్య వంట విషయంలో వచ్చిన స్వల్ప వివాదం, మాటల యుద్ధంగా, ఆ తరువాత  తీవ్ర ఘర్షణగా మారిన ఘటన భర్త ఆస్పత్రి పాలైన ఘటన దిగ్భ్రాంతి రేపింది. విషయం ఏమిటంటే..

గత ఏడాది మే 6న  విపిన్, ఇషా  పెద్దల సమక్షంలో పెళ్లి చేసుకున్నారు. సోమవారం సాయంత్రం వంట విషయంలో చిన్న తగాదా మొదలయ్యింది. మాటా మాటా పెరిగి చినికి చినికి గాలివానలా మంగళవారం తెల్లవారిందాకా సాగింది. అది  కాస్తా భౌతికరూపం దాల్చింది. 

తీవ్ర ఆగ్రహంతో భర్త నాలుకను కొరికిపారేసింది. దీని తాలూకు పరిణామాలు మరో ఘర్షణకు దారితీశాయి. ఈ సంఘటన గురించి తెలుసుకున్న ఇషా కుటుంబ సభ్యులు ఆమె అత్తమామల ఇంటికి వెళ్లారు. దీంతో రెండు కుటుంబాల మధ్య మరో పోరుకు తెరలేపింది. ఆడా, మగా ఇరు వర్గాలూ గొడవకు దిగడంతో ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. స్థానికులు అధికారులకు సమాచారం అందించారు. సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు జోక్యంచేసుకుని, సంబంధిత వ్యక్తులందరినీ విచారణ నిమిత్తం స్టేషన్‌కు తీసుకెళ్లారు.ఈ సంఘటన ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ఘజియాబాద్‌లోని మోదినగర్‌లోని, సంజయ్ పూరిలో జరిగింది.

అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ (మోదినగర్) అమిత్ సక్సేనా  అందించిన సమాచారం ప్రకారం ఈ  గొడవ, హింసకు మూలం భార్యభర్తల  కలహమే అని తేలింది. భార్య ఆగ్రహం భర్తవిపిన్‌ను ఆస్పత్రి పాలు చేసింది. అతనికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయని, తొలుత ఘజియాబాద్‌లోని ఒ ఆసుపత్రిలో చేర్పించి,  తదుపరి చికిత్స కోసం మీరట్‌లోని ఒక ప్రత్యేక హాస్పిటల్‌కు తరలించారు. వీరి వైవాహిక జీవితంలో కలహాలకు దారితీసిన అంతర్లీన కారణాల గురించి  ఆరా తీస్తున్న పోలీసు అధికారులు  కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. 
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'చీకటిలో' ప్రీమియర్స్.. భర్తతో కలిసి శోభిత సందడి (ఫొటోలు)
photo 2

'భర్త మహాశయులకు..' ఫేమ్ ఆషికా రంగనాథ్ సుకుమారంగా (ఫొటోలు)
photo 3

ఏపీలో ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ రంగనాధస్వామి ఆలయాన్ని మీరు సందర్శించారా? (ఫొటోలు)
photo 4

రెండో ప్రెగ్నెన్సీ.. బేబీ బంప్‌తో పూర్ణ పోజులు (ఫొటోలు)
photo 5

రేవంత్‌ టీంలో చిరంజీవి.. దావోస్‌లో తెలంగాణ రైజింగ్‌ సందడి (చిత్రాలు)

Video

View all
YSRCP Activist Manda Salmans Family Meets YS Jagan 1
Video_icon

వైఎస్ జగన్ ను కలిసిన మందా సాల్మన్ కుటుంబ సభ్యులు
Technical Issue In Donald Trump Air Force One Plane 2
Video_icon

ట్రంప్ విమానానికి తప్పిన ప్రమాదం.. అసలేమైందంటే..?
Cyber Fake Traffic Fines Used To Trap Users 3
Video_icon

లింక్ క్లిక్ చేశారో ఖాతా ఖాళీ!
YSRCP Leader KK Raju Slams TDP Govt over Railway Zone 4
Video_icon

కొంచమైనా నిజాయితీ ఉంటే.. కూటమి ప్రభుత్వ అవినీతి పాలనపై కేకే రాజు
Husband Killed Wife In Borabanda Hyderabad 5
Video_icon

బోరబండ మర్డర్ కేస్.. భార్యను చంపి వాట్సాప్ లో స్టేటస్
Advertisement
 