 యువకుడి తలను నోట్లో కరుచుకుని నదిలోకి ఈడ్చుకెళ్లిన మొసలి | UP man swept away by crocodile at Saryu river | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

యువకుడి తలను నోట్లో కరుచుకుని నదిలోకి ఈడ్చుకెళ్లిన మొసలి

May 21 2026 9:18 PM | Updated on May 21 2026 9:30 PM

UP man swept away by crocodile at Saryu river

లక్నో: ఓ యువకుడిని చెరువులోకి ఈడ్చుకెళ్లింది మొసలి. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని గొండాలో ఓ మహిళ అంత్యక్రియల సమయంలో సరయూ నదిలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. గ్రేటర్ నోయిడాకు చెందిన దీపక్ శర్మ తన అత్త ఊర్మిళా దేవి మరణంతో గొండా జిల్లాలోని ఉమ్రీ గ్రామానికి వెళ్లాడు. 

నది ఒడ్డున చితిని సిద్ధం చేసే పనిలో భాగంగా గుంత తవ్విన తర్వాత అతడు నదిలో స్నానానికి దిగాడు. అదే సమయంలో నీటిలో నుంచి బయటకు వచ్చిన మొసలి అతడి తలను నోటితో పట్టుకుని ఈడ్చుకెళ్లింది. క్షణాల్లో ఈ దాడి జరిగిందని ప్రత్యక్ష సాక్షులు తెలిపారు.

అంత్యక్రియలకు వచ్చినవాళ్లు నదిలోకి దిగొద్దని హెచ్చరించినా శర్మ పట్టించుకోలేదని ప్రత్యక్ష సాక్షి రాజేశ్ శుక్లా మీడియాకు చెప్పారు. అక్కడున్నవాళ్ల కేకలు వేశారు. పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు అక్కడకు చేరుకున్నారు. గ్రామస్తులు, స్థానిక పడవ నడిపేవారు వెంటనే గాలింపు చేపట్టారు. అయినా శర్మ ఆచూకీ దొరకలేదు. 

ఈ ఘటన జరిగిన వెంటనే స్థానిక పోలీసులు, జిల్లా అధికారులు అక్కడికి చేరుకున్నారు. రెవెన్యూ శాఖ బృందం కూడా గాలింపు చేపట్టింది. అయినా ఫలితం రాలేదు. గాలింపును మరింత వేగవంతం చేయటానికి లక్నో నుంచి రాష్ట్ర విపత్తు ప్రతిస్పందన దళం ఎస్‌డీఆర్‌ఎఫ్ బృందాన్ని పిలిచారు. 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

డేవిడ్ రెడ్డి టీమ్‌తో మంచు మనోజ్ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫోటోలు)
photo 2

వడ్డే నవీన్ రీ ఎంట్రీ.. త్రిమూర్తులు టీజర్ లాంఛ్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

వాటికన్ సిటీలో నయనతార దంపతుల సందడి.. ఫోటోలు
photo 4

చిరంజీవి 158వ మూవీ లాంచ్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో డేంజర్ ఎండలు.. అల్లాడిపోతున్న జనం (ఫొటోలు)

Video

View all
RK Roja Visits Tirumala Tirupati Temple 1
Video_icon

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న రోజా
3000 KM Monster Cloud Over India 2
Video_icon

మృత్యు మేఘాలు వచ్చేసాయ్.. జాగ్రత!
Ram Charan And Buchi Babu Fun Ride Interview 3
Video_icon

క్లైమాక్స్ చూస్తే షాక్ అవుతారు.. ఉప్పెన కి మించి TWIST
Massive Fire Breaks Out In Guntur Inner Ring Road 4
Video_icon

గుంటూరు ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డులో భారీ అగ్నిప్రమాదం

The Mastermind Of Pulwama Terror Attack Hamza Burhan Was Shot Dead 5
Video_icon

పుల్వామా ఉగ్రదాడి మాస్టర్ మైండ్ హమ్జా హతం
Advertisement
 