 ప్రియురాలితో ఏకాంతంగా.. ఆ వీడియో భార్యకు పంపిన భర్త | Tirupur Woman’s Suicide After Discovering Husband’s Affair: Police Investigate | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ప్రియురాలితో ఏకాంతంగా.. ఆ వీడియో భార్యకు పంపిన భర్త

Sep 16 2025 12:39 PM | Updated on Sep 16 2025 1:05 PM

Husband Sent Lover Videos to wife Cell Phone

ఆవేదనతో భార్య మృతి 

 అన్నానగర్‌: ఈరోడ్‌ జిల్లాలోని గోపిచెట్టిపాళయం ప్రాంతానికి చెందిన సెంథిల్‌. అతని కుమార్తె కీర్తి మీనా(21). ఆమె తిరుప్పూర్‌కు చెందిన శివకుమార్‌ ను ప్రేమించి 4 సంవత్సరాల క్రితం వివాహం చేసుకుంది. తదనంతరం, శివకుమార్‌–కీర్తి మీనా దంపతులు తిరుప్పూర్‌ లోని ఇడువంపాళయంలోని శివశక్తి నగర్‌ 2వ రోడ్డు లో నివసించారు. వీరికి 2 ఏళ్ల కుమార్తె ఉంది. ఈ స్థితిలో, శివకుమార్‌ మరొక మహిళతో సంబంధం కలిగి ఉన్నాడు.

 కీర్తి మీనా ఈ విషయంపై శివకుమార్‌ను ప్రశ్నించింది. తర్వాత ఇద్దరి మధ్య వివాదం జరిగింది. ఈ స్థితిలో కీర్తి శివకుమార్‌ వివాహేతర ప్రియురాలితో సరదాగా గడుపుతున్న వీడియోను మీనా సెల్‌ఫోన్‌ కు పంపాడు. ఆ వీడియో చూసి షాక్‌ అయిన కీర్తి మీనా తన బిడ్డను ఇంట్లో వదిలి చీరతో ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఈ విషయంలో వీరపాండి పోలీసులు శివకుమార్‌ను విచారిస్తున్నారు.  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

కిక్‌ ఇచ్చేలా 'దిశా పటాని' ఫోజులు.. ట్రెండింగ్‌లో (ఫోటోలు)
photo 2

తలలేని భైరవ కొండన్న విగ్రహం.. మొండి భైరవకోన ఆలయం (ఫొటోలు)
photo 3

సూర్య‌ బ‌ర్త్‌డే గిఫ్ట్ అదిరిపోయిందిగా.. దేవిషాతో క‌లిసి సెల‌బ్రేష‌న్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

'సన్నీ సంస్కారి కి తులసి కుమారి' ట్రైలర్ లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 5

ప్రమాదకరంగా మూసాపేట్‌ మైసమ్మ చెరువు (ఫొటోలు)

Video

View all
Bhashyam School Teacher Beats Girl In Punganur 1
Video_icon

బాలిక పుర్రె పగిలేలా కొట్టిన భాష్యం టీచర్
Star Directors Making Films With Senior Actors Only 2
Video_icon

పక్కా లోకల్.. పాన్ ఇండియా వద్దు..!
YS Jagan Mohan Reddy Emotional Over Farmers Struggle 3
Video_icon

కనికరం లేదా చంద్రబాబు..?
Janhvi Kapoor In Sridevi ChaalBaaz Movie Remake 4
Video_icon

తల్లి సినిమా రీమేక్ లో జాన్వీ..?
Andhra Pradesh Tomato Farmers Fires On Chandrababu Govt 5
Video_icon

ఎక్కడున్నావయ్యా బాబూ.. ఆదుకుంటామని మోసం చేసావ్
Advertisement
 