 భారీగా పెరిగిన గ్యాస్‌ సిలిండర్‌ ధరలు | Gas Cylinder Rates Increased May 1st 2026 News Full Details | Sakshi
భారీగా పెరిగిన గ్యాస్‌ ధరలు

May 1 2026 6:52 AM | Updated on May 1 2026 7:11 AM

Gas Cylinder Rates Increased May 1st 2026 News Full Details

ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల పోలింగ్‌ ముగిసిన వెంటనే కేంద్రం బిగ్‌ షాక్‌ ఇచ్చింది. కమర్షియల్‌ గ్యాస్‌ సిలిండర్‌ ధరల్ని భారీగా పెంచినట్లు ప్రకటించింది. మే 1వ తేదీ(ఇవాళ్టి) నుంచే ఈ రేట్లు అమల్లోకి వస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. అయితే.. 

పెంచిన ధరల్ని కమర్షియల్‌ గ్యాస్‌ సిలిండర్‌కు మాత్రమే వర్తింప జేసింది. అయితే 19 కిలోల కమర్షియల్‌ గ్యాస్‌ సిలిండర్‌ ధరను భారీగా రూ.993కి పెంచింది. డొమెస్టిక్‌ గ్యాస్‌ ధరలను మాత్రం కేంద్రం పెంచలేదు. ఎల్పీజీ సిలిండర్ల ధరల్లో ఎలాంటి మార్పు ఉండబోదని తెలిపింది. ఇది 33 కోట్ల మంది వినియోగదారులకు ఊరట ఇచ్చే విషయమేనని ఇండియన్‌ ఆయిల్‌ కార్పొరేషన్‌ అంటోంది. పెరిగిన రేటుతో.. ఢిల్లీలో కమర్షియల్‌ సిలిండర్‌ ధర 3,071, హైదరాబాద్‌లో  రూ.3,069కి చేరింది. 

పశ్చిమాసియా యుద్ధం..చమురు సంక్షోభం నేపథ్యంలో ఇప్పటికే డొమెస్టిక్‌, కమర్షియల్‌ సిలిండర్లు దొరక్క వినియోగదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ తరుణంలో రేట్ల పెంపు ఉండదంటూ కేం‍ద్రం చెబుతూ వస్తోంది. అయితే  ఎన్నికలు ముగిశాక రేట్లు పెరగవచ్చనే ఊహాగానాలు తెర మీదకు రాగా.. కేంద్రం వాటిని ఖండించింది కూడా. కానీ, ఇప్పుడు భారీగా కమర్షియల్‌ బండ రేటు పెంచేసింది. మరోవైపు.. 

భారం సామాన్యులపైనా?
కమర్షియల్‌ గ్యాస్‌ సిలిండర్ల విషయంలోనూ వినియోగదారులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. బ్లాక్‌లో కూడా సిలిండర్‌లు దొరక్క మొదట్లో హాస్టల్స్‌, హోటల్స​ నిర్వాహకులు కట్టెల పొయ్యి మీద వంటకాలు చేయడం.. ఫీజులను పెంచడం లాంటివి చేశారు. మెనూ నుంచి కొన్ని వంటకాలను కత్తిరించారు. కంపెనీలు కొన్ని క్యాంటీనులు మూసేయగా.. మరికొన్ని ఆఫీసులు ఇంటి నుంచే భోజనం తెచ్చుకోవాలని సూచించాయి. 

ఒకానొక టైంలో ప్రధాన నగరాల్లో హోటళ్లను సైతం మూసేయించిన సంగతి తెలిసిందే. అటుపై ఆ సంక్షోభం కొనసాగడంతో టీ, టిఫిన్ల రేట్లనూ విపరీతంగా పెంచేశారు. ఈ తరుణంలో ఇప్పుడు పెరిగిన ధరల భారం పరోక్షంగా సామాన్యుల పైనా పడే అవకాశమూ లేకపోలేదు. 

Advertisement
 
Advertisement

Advertisement
 