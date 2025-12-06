 నెలాఖరుకు ‘వందేభారత్‌ స్లీపర్‌’.. విశేషాలివే! | first Vande Bharat Sleeper train to start by December end | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

నెలాఖరుకు ‘వందేభారత్‌ స్లీపర్‌’.. విశేషాలివే!

Dec 6 2025 1:30 PM | Updated on Dec 6 2025 1:39 PM

first Vande Bharat Sleeper train to start by December end

న్యూఢిల్లీ: భారతీయ రైల్వే ప్రయాణికులకు సుదూర ప్రయాణాలలో కొత్త అనుభవాన్ని అందించేందుకు నిరంతరం ప్రయత్నిస్తోంది. వేగవంతమైన తేజస్, సౌకర్యవంతమైన రాజధాని, వందే భారత్‌లోని  అధునాతన సాంకేతికతల కలబోతగా మనముందుకు ‘వందేభారత్‌ స్లీపర్‌’ రానుంది. దేశంలోనే మొట్టమొదటి వందే భారత్ స్లీపర్ రైలును డిసెంబర్ చివరి నాటికి ఢిల్లీ-పట్నా మార్గంలో నడిపేందుకు సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి.

బెంగళూరుకు చెందిన భారత్ ఎర్త్ మూవర్స్ లిమిటెడ్ (బీఈఎంల్‌) ఫ్యాక్టరీలో తయారవుతున్న వందే భారత్ స్లీపర్ రెండు రేక్‌లలో ఒకటి ఇప్పటికే పూర్తయింది. మొదటి రేక్ డిసెంబర్ 12న నార్తర్న్ రైల్వేకు బయలుదేరి, ఆ తర్వాత ఢిల్లీ-పట్నా మార్గంలో ట్రయల్ రన్‌కు సిద్ధం కానుంది. ఈ హైటెక్ రైలులో మొత్తం 16 కోచ్‌లు ఉంటాయి. వీటిలో 827 బెర్త్‌లు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఇందులో థర్డ్ ఏసీలో 611 బెర్త్‌లు, సెకండ్ ఏసీలో 188 బెర్త్‌లు, ఫస్ట్ ఏసీలో 24 బెర్త్‌లు ఉంటాయి. భవిష్యత్తులో కోచ్‌ల సంఖ్యను 24కి పెంచే అవకాశం కూడా ఉంది.

వందే భారత్ స్లీపర్ రైలు ప్రయాణికుల సౌకర్యం, భద్రతకు పెద్దపీట వేయనుంది. ఇందులో ఆటోమేటిక్ డోర్లు, బయో టాయిలెట్లు, సీసీటీవీ కెమెరాలు, వ్యక్తిగత రీడింగ్ లైట్లు, ప్రీమియం క్వాలిటీలో సౌకర్యవంతమైన ఇంటీరియర్లు ఉంటాయి. ఈ రైలు గంటకు గరిష్టంగా 160 కిలోమీటర్ల వేగంతో పరుగులు తీయనుంది. అంతేకాకుండా దీనిలో ‘కవచ్ సిస్టమ్’ (రైలు ఢీకొనకుండా నిరోధించే వ్యవస్థ), క్రాష్ రెసిస్టెంట్ స్ట్రక్చర్ లాంటి అధునాతన భద్రతా సాంకేతికతలు కూడా ఉన్నాయి.

వందేభారత్‌ స్లీపర్‌ వారానికి ఆరు రోజులు నడిచే అవకాశం ఉంది. పట్నాలోని రాజేంద్ర నగర్ టెర్మినల్ నుండి రైలు సాయంత్రం బయలుదేరి మరుసటి రోజు ఉదయం ఢిల్లీకి చేరుకోనుంది. ఈ నెలాఖరు నాటికి రైలు సాధారణ కార్యకలాపాలను ప్రారంభించేందుకు దానాపూర్ డివిజన్ కూడా సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఈ రైలు రాకపోకలు ప్రారంభిస్తే పట్నా-ఢిల్లీ మార్గంలోని ప్రయాణికులకు మెరుగైన ప్రయాణ అనుభవం అందుబాటులోకి రానుంది.

ఇది కూడా చదవండి: 87 ఏళ్ల క్రితం ‘జై భీమ్‌’ పుట్టిందిలా..

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రేపు హైదరాబాద్ కు బాలీవుడ్ హీరో సల్మాన్ ఖాన్ (ఫోటోలు)
photo 2

#BiggBossTelugu9 ట్రెండింగ్‌లో 'తనూజ' (ఫోటోలు)
photo 3

ముంబై : స్వదేశ్ ఫ్లాగ్‌షిప్ స్టోర్ వేడుకలో నీతా అంబానీతో సినీ సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)
photo 4

విజయవాడ : ఆకట్టుకుంటున్న ఫల, పుష్ప ప్రదర్శన (ఫొటోలు)
photo 5

ఎగరని విమానాలు.. ఎయిర్‌పోర్టుల్లో ఇండిగో ప్యాసింజర్ల కష్టాలు చూశారా?.. (చిత్రాలు)

Video

View all
KSR Live Show Debate On Parakamani Case and Chandrababu Govt 1
Video_icon

KSR Live Show: దేవుడితో ఆటలాడితే జరిగేది ఇదే!
Hero Chiranjeevi Joins Hands With Director Srikanth 2
Video_icon

చిరంజీవి & శ్రీకాంత్ న్యూ మూవీ..ఫ్యాన్స్ కోసం క్రేజీ అప్డేట్!
IndiGo CEO Apologises After Massive Flight Chaos! What Really Happened 3
Video_icon

విమానాల రద్దుపై.. ఇండిగో CEO వివరణ
Arnab Goswami Fires On TDP Leader Deepak Reddy 4
Video_icon

మీ డబ్బా ఆపండి.. లోకేష్ పరువు తీసిన టీడీపీ నేత
Xiaomi launches New REDMI 15C 5G Smartphone With Amazing Features 5
Video_icon

అదిరిపోయే ఫీచర్లతో షావోమీ కొత్త REDMI 15C5G స్మార్ట్ ఫోన్ ..
Advertisement
 