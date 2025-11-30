 డిసెంబర్‌ డెడ్‌లైన్లు.. కొత్త మార్పులు | Key Financial Deadlines And Rule Changes In December 2025 | Sakshi
డిసెంబర్‌ డెడ్‌లైన్లు.. కొత్త మార్పులు

Nov 30 2025 2:36 PM | Updated on Nov 30 2025 3:18 PM

Key Financial Deadlines And Rule Changes In December 2025

డిసెంబర్ నెలలో పలు బ్యాంకింగ్, పెన్షన్, ఆదాయపు పన్ను సంబంధించిన కీలక మార్పులు అమలులోకి రానున్నాయి. ఎస్‌బీఐ ఎంక్యాష్ సేవ నిలిపివేత నుంచి, లైఫ్ సర్టిఫికేట్ సమర్పణ, పాన్–ఆధార్ లింకింగ్, ఐటీఆర్ గడువులు, ఎన్‌పీఎస్ నుంచి యూపీఎస్‌కు మారడానికి ఆప్షన్‌ గడువు.. ఇలా అనేక అంశాలు గమనించాల్సివి ఉన్నాయి.

నవంబర్‌తో ముగిసే కీలక గడువులు

ఎస్‌బీఐ ఎంక్యాష్ సేవ నిలిపివేత
స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నవంబర్ 30 తర్వాత ఆన్‌లైన్‌ ఎస్‌బీఐ, యోనో లైట్‌లో ఎంక్యాష్‌ (mCASH) సేవలను నిలిపివేస్తోంది. దీని తర్వాత లబ్ధిదారును నమోదు చేయకుండా డబ్బు పంపడం లేదా లింక్ ద్వారా నిధులు స్వీకరించడం సాధ్యం కాదు. బదులుగా వినియోగదారులు యూపీఐ, ఐఎంపీఎస్‌, నెఫ్ట్‌, ఆర్‌టీజీఎస్‌ వంటి సురక్షిత చెల్లింపు మార్గాలను ఉపయోగించాలని ఎస్బీఐ సూచించింది.

లైఫ్ సర్టిఫికేట్ సమర్పణకు చివరి తేదీ
ప్రభుత్వ పెన్షనర్లు తమ లైఫ్ సర్టిఫికేట్‌ను నవంబర్ 30లోపు తప్పనిసరిగా సమర్పించాలి. జీవన్ ప్రమాణ్ పత్రాన్ని ఇంటి వద్ద సేవల ద్వారా, బ్యాంకులు/పోస్టాఫీసుల ద్వారా, డిజిటల్ యాప్ ద్వారా కూడా సమర్పించవచ్చు. గడువు దాటితే పెన్షన్ తాత్కాలికంగా నిలిపివేయబడుతుంది.

ఎన్‌పీఎస్ నుండి యూపీఎస్‌కు మార్పు..
ఎన్‌పీఎస్‌లో ఉన్న కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు యూనిఫైడ్ పెన్షన్ స్కీమ్ (UPS)కి మారడానికి నవంబర్ 30 చివరి అవకాశం ఉంది. దరఖాస్తులు సీఆర్‌ఏ వ్యవస్థ ద్వారా లేదా నోడల్ కార్యాలయాలకు భౌతికంగా అందించాలి.

డిసెంబర్‌లో కీలక ఆదాయపు పన్ను గడువులు

పన్ను ఆడిట్ కేసుల ఐటీఆర్‌
పన్ను ఆడిట్‌కి అర్హులైన మదింపుదారుల కోసం ఐటీఆర్‌ దాఖలు గడువును సీబీడీటీ డిసెంబర్ 10 వరకు పొడిగించింది. అసలు గడువు అక్టోబర్ 31తోనే ముగిసింది.

ఆలస్యంగా ఐటీఆర్‌ దాఖలు
అసలు గడువులో ఐటీఆర్‌ దాఖలు చేయని పన్ను చెల్లింపుదారులు సెక్షన్ 139(4) కింద డిసెంబర్ 31 వరకు ఆలస్యంగా రిటర్న్ ఫైల్ చేసుకోవచ్చు. ఈ తేదీ తర్వాత దాఖలు చెయ్యడం అసాధ్యం. జరిమానా, వడ్డీ, రిఫండ్ నష్టం వంటి పరిణామాలు ఎదురవచ్చు.

పాన్–ఆధార్ లింకింగ్
2024 అక్టోబర్ 1 లోపు  ఆధార్ ఎన్రోల్మెంట్ ఐడీ ఆధారంగా పాన్ పొందిన వ్యక్తులు తమ పాన్ ఇనాక్టివ్‌ కాకుండా ఉండాలంటే డిసెంబర్ 31 లోపు ఆధార్–పాన్ లింకింగ్ పూర్తి చేయాలి.

