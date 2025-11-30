 హిందుస్తాన్‌ పవర్‌కి సౌర విద్యుత్‌ ప్రాజెక్టు | Hindustan Power wins SECI bids for solar and battery storage projects | Sakshi
హిందుస్తాన్‌ పవర్‌కి సౌర విద్యుత్‌ ప్రాజెక్టు

Nov 30 2025 8:00 AM | Updated on Nov 30 2025 8:03 AM

Hindustan Power wins SECI bids for solar and battery storage projects

సోలార్‌ ఎనర్జీ కార్పొరేషన్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా (సెకీ) నుంచి భారీ కాంట్రాక్టు దక్కించుకున్నట్లు సమగ్ర విద్యుత్‌ సేవల సంస్థ హిందుస్తాన్‌ పవర్‌ వెల్లడించింది. దీని ప్రకారం 300 ఎండబ్ల్యూపీ సౌర విద్యుత్‌ సామ ర్థ్యాన్ని, 300 ఎండబ్ల్యూహెచ్‌ బ్యాటరీ ఎనర్జీ స్టోరేజ్‌ సిస్టమ్స్‌ (బీఈఎస్‌ఎస్‌)ని ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉంటుంది.

టారిఫ్‌ ఆధారిత కాంపిటీటివ్‌ బిడ్డింగ్‌ ప్రక్రియ ద్వారా ఈ టెండరును దక్కించుకున్నట్లు సంస్థ తెలిపింది. పునరుత్పాదక విద్యుత్‌ పోర్ట్‌ఫోలియోను పటిష్టం చేసుకునేందుకు, భారతదేశపు స్వచ్ఛ ఇంధన లక్ష్యాల సాధనలో తన వంతు పాత్ర పోషించేందుకు హిందుస్తాన్‌ పవర్‌కి ఇది తోడ్పడుతుందని కంపెనీ చైర్మన్‌ రతుల్‌ పురి తెలిపారు. ఇటీవలే ఎస్‌జేవీఎన్‌ నుంచి 100 మెగావాట్ల సోలార్‌ ప్రాజెక్టు, 200 మెగావాట్‌అవర్‌ బ్యాటరీ స్టోరేజీ సిస్టం ప్రాజెక్టును దక్కించుకున్నట్లు వివరించారు. 

