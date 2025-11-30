డుకాటీ కొత్త బైక్‌.. రెండు వేరియంట్స్‌

లగ్జరీ మోటర్సైకిల్ బ్రాండ్ డుకాటీ తాజాగా స్ట్రీట్ఫైటర్ వీ2ని భారత్లో ఆవిష్కరించింది. దీని ధర రూ. 17,50,200 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఇందులో 890 సీసీ వీ2 ఇంజిన్, అధునాతన ఎల్రక్టానిక్స్, డుకాటీ చాసిస్, సిక్స్ స్పీడ్ ట్రాన్స్మిషన్ తదితర ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి.
స్ట్రీట్ఫైటర్ వీ2, స్ట్రీట్ఫైటర్ వీ2 ఎస్ అని రెండు వేరియంట్స్లో ఇది లభిస్తుంది. ఇందులో నలుగు రైడింగ్ మోడ్స్ (రేస్, స్పోర్ట్, రోడ్, వెట్) ఉంటాయి. ల్యాప్ టైమర్ ప్రో సెల్ఫ్ టైమింగ్ సిస్టం, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, టర్న్ బై టర్న్ నేవిగేటర్, యూఎస్బీ పవర్ సాకెట్లాంటి యాక్సెసరీలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
పూర్తి స్పెసిఫికేషన్లు, ఫీచర్లు
2025 డుకాటి స్ట్రీట్ ఫైటర్ V2 పానిగేల్ V2 ప్లాట్ఫామ్పై ఆధారపడి, స్ట్రీట్ రైడింగ్కు అనుకూలంగా మరింత సౌకర్యవంతమైన ఎర్గోనామిక్స్, అధునాతన ఎలక్ట్రానిక్స్తో రూపొందింది. డుకాటి దీన్ని తమ “ఫైట్ ఫార్ములా”గా పిలుస్తుంది.
స్పోర్టీ, దూకుడు డిజైన్తో రెండు వేరియంట్లు పూర్తి ఎల్ఈడీ లైటింగ్, కాంపాక్ట్ ఫ్రంట్ ఎండ్, స్లీక్ టెయిల్ కలిగి ఉంటాయి.
890సీసీ వీ-ట్విన్ ఇంజన్ 118.3 బీహెచ్పీ, 93.3 ఎన్ఎం టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. DQS 2.0 క్విక్షిఫ్ట్తో కూడిన 6-స్పీడ్ గేర్బాక్స్ ఆప్షనల్ రేసింగ్ ఎగ్జాస్ట్ అవుట్పుట్ను 124.2 బీహెచ్పీకి పెంచుతుంది.
రెండు వేరియంట్ల సస్పెన్షన్లో ప్రధాన తేడా ఉంది. వీ2లో పూర్తిగా సర్దుబాటు చేయగల మార్జోచి, కయాబా సెటప్ ఉండగా, వీ2ఎస్లో ప్రీమియం ఓహ్లిన్స్ నిక్స్-30 ఫోర్క్లు, ఓహ్లిన్స్ రియర్ షాక్ను ఇచ్చారు.
రెండు మోడళ్లలో బ్రెంబో M50 బ్రేకులు, పిరెల్లి డియాబ్లో రోస్సో IV టైర్లు, కార్నరింగ్ ఏబీఎస్, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, వీలీ కంట్రోల్, ఇంజిన్ బ్రేక్ కంట్రోల్ వంటి ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉన్నాయి. 5-అంగుళాల డిస్ప్లే మూడు లేఅవుట్లను అందిస్తుంది.