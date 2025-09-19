బెంగళూరు సేఫ్ అనుకుంటే ఉండనీ.. లేకుంటే?: డీకే శివకుమార్

మౌలిక వసతుల కొరతపై కినుక వహించిన కంపెనీలు కొన్ని బెంగళూరును వదిలి ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లిపోతామని అంటూడటంపై కర్ణాటక ఉప ముఖ్యమంత్రి డి.కె.శివకుమార్ స్పందించారు. అలాంటి బెదిరింపులను ప్రభుత్వం పట్టించుకోదని స్పష్టం చేశారు. బెంగళూరును "గుంతల నగరం"గా అభివర్ణించిన కేంద్ర మంత్రి హెచ్డీ కుమారస్వామి చేసిన విమర్శలకు ప్రతిస్పందనగా ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
టెక్ లాజిస్టిక్స్ సంస్థ బ్లాక్బక్ తన కార్యాలయాన్ని ఔటర్ రింగ్ రోడ్, బెల్లందూర్ నుంచి మారుస్తున్నట్లు వచ్చిన.. ప్రకటన తర్వాత ఈ వివాదం చెలరేగింది. రోడ్డు పరిస్థితులు సరిగా లేకపోవడంతో కంపెనీ ఆ నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ప్రధాన కారణమని చెబుతున్నారు.
''బెంగళూరు సురక్షితంగా ఉందని వారు భావిస్తే, ఇక్కడ వ్యాపారం చేస్తారు. ప్రస్తుతం ఇక్కడ ఇన్ని కంపెనీలు ఎందుకు ఉన్నాయి?.. ఎందుకంటే ఇక్కడ 25 లక్షలకు పైగా ఇంజనీర్లు పనిచేస్తున్నారు. ఈ సంఖ్య కాలిఫోర్నియాలో కేవలం 1.3 లక్షలు మాత్రమే. బెంగళూరులో సుమారు 2 లక్షల మంది విదేశీయులు పనిచేస్తున్నారు. ఎందుకు? ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రతిభ ఉంది" అని శివకుమార్ అన్నారు.
కుమారస్వామిని లక్ష్యంగా చేసుకుని.. ''రాష్ట్ర అభివృద్ధికి అవసరమైన నిధులను ఏర్పాటు చేసే బాధ్యత ఆయనదే. ప్రధానమంత్రి నుంచి కనీసం రూ. 10,000 కోట్లు నిధులను తీసుకురావచ్చు కదా. కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సహాయం చేస్తుందనిగానీ.. రాష్ట్రంలోని సమస్యలను గురించి ఆయన ఎప్పుడూ కేంద్రానికి విన్నవించరు. వార్తల్లో ఉండటానికి మాత్రమే ట్వీట్ చేస్తున్నారు" శివకుమార్ అన్నారు.
గుంతల సమస్యపై ఉప ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుతూ.. భారీ వర్షం వల్ల రోడ్ల పరిస్థితిని కొంత అస్తవ్యస్తంగానే ఉంది. ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి ఇప్పటికే ఒక సమావేశం నిర్వహించాము. ఇందులో దీనికి ఒక శాశ్వత పరిష్కారం కోసం నిర్ణయాలు తీసుకున్నాము. శనివారం జరగబోయే మరో సమావేశానికి సంబంధిత అధికారులు ఒక ప్రణాలికను తీసుకువస్తారు. నవంబర్ నాటికి గుంతలను పూడ్చడానికి కాంట్రాక్టర్లకు తుది గడువు ఇచ్చామని శివకుమార్ పేర్కొన్నారు. నగరంలో రోడ్ల మరమ్మత్తులు, నిర్మాణాల కోసం రూ.1,100 కోట్లు ప్రకటించడం జరిగింది. మా లక్ష్యం పరిశుభ్రమైన బెంగళూరు, ట్రాఫిక్ సమస్యను తగ్గించడం అని ఆయన వెల్లడించారు.