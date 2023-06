ఒడిశా: ఒడిశాలో ఘోర రైలు ప్రమాదం జరిగింది. స్టేషన్‌లో ఆగి ఉన్న గూడ్స్‌ రైలును కోరమండల్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో 7 బోగీలు బోల్తా పడ్డాయి. 100 మందికి పైగా ప్రయాణికులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. చెన్నై నుంచి హౌరా వెళ్తుండగా ప్రమాదం జరిగింది. బాలేశ్వర్‌ జిల్లా బహనాగ రైల్వే స్టేషన్‌ వద్ద ఘటన చోటుచేసుకుంది.

ప్రయాణికులంతా చెల్లాచెదురుగా పడిపోయారు. కాపాడాలంటూ ఆర్తనాదాలు చేస్తున్నారు. సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. గాయపడిన వారిని బాలాసోర్‌ ఆసుపత్రికి తరలిస్తున్నారు.

ప్రయాణికుల కోసం కంట్రోల్‌ రూమ్‌ నంబర్‌: 06782 262286

Terrible Train accident in odisha India, with multiple dead bodies can be seen #TrainAccident #CoromandelExpress #Odisha pic.twitter.com/NsJ04P3hlT

— Rizwan 💙 (@Rizwan88826075) June 2, 2023