 రీవాల్యుయేషన్ వివాదం : ఎట్టకేలకు తప్పు ఒప్పుకున్న సీబీఎస్‌ఈ | CBSE admits to Physics answer sheet mix-up of Class 12 student | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రీవాల్యుయేషన్ వివాదం : ఎట్టకేలకు తప్పు ఒప్పుకున్న సీబీఎస్‌ఈ

May 26 2026 3:23 PM | Updated on May 26 2026 3:23 PM

CBSE admits to Physics answer sheet mix-up of Class 12 student


ఢిల్లీకి చెందిన 12వ తరగతి విద్యార్థి వేదాంత్ శ్రీవాస్తవ  (Vedant Srivastava), తన రీ-వాల్యూయేషన్ ఫిజిక్స్ జవాబు పత్రం వేరే వారిది వచ్చిందని ఆరోపిస్తూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. దీంతో ఇది  వైరల్ అయ్యింది. దీనిపై స్పందించిన సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ (CBSE)  దీనిని సరిదిద్దే చర్యలు చేపట్టింది.

రీ-వాల్యూయేషన్ కోసం వేదాంత్ అప్లై చేయగా, బోర్డు తనకు పంపిన ఆన్సర్ షీట్ తనది కాదని, అది వేరే విద్యార్థి జవాబు పత్రమని అతను ఎక్స్‌  ద్వారా  తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యాడు. ఈ విషయాన్ని వివరిస్తూ అతడు ఎక్స్‌లో పెట్టిన పోస్ట్‌లు సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర ఆగ్రహానికి కారణమైంది.

తప్పు ఒప్పుకున్న సిబిఎస్‌ఇ (CBSE)
దీంతో సిబిఎస్‌ఇ అధికారికంగా రంగంలోకి దిగింది. తమ కొత్త ఆన్‌లైన్ స్క్రిప్ట్ మానిటరింగ్ (OSM) వ్యవస్థలో సాంకేతిక లోపాల కారణంగా ఇలాంటి గందరగోళం జరిగిందని బోర్డు అంగీకరించింది. వేదాంత్ కేసే కాకుండా, మరికొన్ని కేసుల్లో కూడా ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ పేపర్లు ఇలాగే పరస్పరం మారిపోయాయని బోర్డు స్పష్టం చేసింది. బాధిత విద్యార్థులందరి మార్కులను సరిదిద్దే ప్రక్రియ ప్రస్తుతం వేగంగా జరుగుతోందని సీబీఎస్‌ఈ తెలిపింది. సీబీఎస్‌ఈ జాయింట్ సెక్రటరీ (కోఆర్డినేషన్) స్వయంగా వేదాంత్‌కు ఈమెయిల్ ద్వారా లేఖ పంపారు. ఆ లేఖతో పాటు వేదాంత్ రాసిన అసలైన ఫిజిక్స్ ఆన్సర్ షీట్‌ను బోర్డు జత చేసింది.ఈ కొత్త మార్కుల ఆధారంగా , వెబ్‌సైట్‌లో త్వరలోనే అప్‌డేట్ చేస్తామని వివరణం  ఇచ్చింది. 

ఇదిలా ఉండగా, మరో 12వ తరగతి విద్యార్థిని సంజన కూడా, పునఃమూల్యాంకన ప్రక్రియలో అప్‌లోడ్ చేసిన కెమిస్ట్రీ జవాబు పత్రం తన చేతిరాతతో సరిపోలలేదని సోషల్ మీడియాలో ఆరోపించింది. తన వ్యక్తిగత వివరాలు ఉన్న మొదటి పేజీ తనదిగా కనిపించినప్పటికీ, లోపలి పేజీలు తన చేతిరాత శైలిని పోలి లేవని ఆమె పేర్కొంది. ఈ ఆరోపణలు, సీబీఎస్‌ఈ ఓఎస్ఎం (OSM) వ్యవస్థ అమలుపైనా, మూల్యాంకనం సమయంలో ఉపయోగించే డిజిటల్ స్కానింగ్, ట్యాగింగ్ ప్రక్రియల కచ్చితత్వంపైనా ఆందోళనలను తీవ్రతరం చేశాయి.
 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఓ మై శ్రీలీల.. వాట్ ఏ గ్లామర్ (ఫొటోలు)
photo 2

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో సినీ ప్రముఖులు (ఫొటోలు)
photo 3

యా అల్లా... సబ్‌ కా భలా కరో! (ఫొటోలు)
photo 4

చీరలో యువరాణిలా మృణాల్ ఠాకుర్ (ఫొటోలు)
photo 5

కళ్లు జిగేల్ అనిపించేలా కాజల్ ఫోటో షూట్

Video

View all
Sugali Parvati Questions to Pawan Kalyan In Sugali Preethi Case 1
Video_icon

నా బిడ్డ పేరు వాడుకుని గెలిచావ్.. ఇప్పుడు తప్పించుకుంటున్నావ్
YSRCP Leaders Strong Reaction On Thopudurthi Rajasekhar Reddy Arrest 2
Video_icon

రెండే ఆప్షన్లు మీరే డిసైడ్ చేసుకోండి.. అరెస్ట్ పై కేతిరెడ్డి స్టాంగ్ వార్నింగ్
US Chemical Tank Explosion Threat:50,000 Evacuated in California 3
Video_icon

Big Breaking: అమెరికాలో గ్యాస్ లీక్.. ఎమర్జెన్సీ ప్రకటన
Current Situation in Tirumala Is Worst 4
Video_icon

దేవుడా ఏంటి ఈ కర్మ అనేలా తిరుమల లో పరిస్థితి
YSRCP Jakkampudi Raja Exposes DSC Exam Scam 5
Video_icon

ఉద్యోగస్తులు అంటే ఎందుకు అంత పగ
Advertisement
 