 34 వాహనాల్లో మానవ బాంబులు!.. ముంబైలో హైఅలర్ట్‌ | Bomb Threat: Mumbai On Alert Over Rdx In 34 Vehicles | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

34 వాహనాల్లో మానవ బాంబులు!.. ముంబైలో హైఅలర్ట్‌

Sep 5 2025 3:28 PM | Updated on Sep 5 2025 3:50 PM

Bomb Threat: Mumbai On Alert Over Rdx In 34 Vehicles

ముంబై: బాంబు బెదిరింపు మెయిల్స్ రావడంతో ఆర్థిక రాజధాని ముంబైలో కలకలం రేగుతోంది. దీంతో పోలీసులు, భద్రతా బలగాలు అలర్ట్‌ అయ్యాయి. రేపు(శనివారం) వినాయక నిమజ్జనం నేపథ్యంలో నగరంలో పేలుళ్లకు పాల్పడతామని బెదిరిస్తూ పోలీసులకు వాట్సాప్ సందేశం రావడంతో ముంబైలో హై అలర్ట్ ప్రకటించారు. 

ఆ సందేశంలో 34 వాహనాల్లో మానవ బాంబులు నగరంలోకి ప్రవేశించాయని.. ఇది మొత్తం నగరాన్ని షేక్ చేస్తుందంటూ బెదిరించారు. ‘‘ముంబై నగరంలోకి 14 మంది పాకిస్తాన్‌ ఉగ్రవాదులు చొరబడ్డారు. నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో 34 వాహనాల్లో మానవ బాంబులను అమర్చాం. వారి వద్ద 400 కిలోల ఆర్డీఎక్స్‌ ఉందంటూ మెయిల్‌ వచ్చినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. ‘లష్కర్‌ ఏ జిహాదీ’ అనే ఖాతా నుంచి ఈ బెదిరింపు మెయిల్‌ వచ్చినట్లు పోలీసులు పేర్కొన్నారు.

పది రోజుల పాటు జరిగిన గణేష్‌ చవితి ఉత్సవాలు శనివారంతో ముగియనున్నాయి. నిమజ్జన సమయంలో.. ముంబై సముద్ర తీరం జనసంద్రంగా మారడం షరా మాములే. ఈ సందర్భంగా నగరమంతా పోలీసు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. నిన్న(గురువారం) ట్రాఫిక్ పోలీసుల కంట్రోల్ రూమ్ వాట్సాప్ హెల్ప్‌లైన్‌కు ఈ బెదిరింపు సందేశం వచ్చింది. 400 కిలోల ఆర్డీఎక్స్‌ను పేలుళ్లకు ఉపయోగిస్తామని. దాంతో 1 కోటి మంది ప్రజలు చనిపోవచ్చని ఆ బెదిరింపు సందేశంలో ఉంది. దీంతో ముంబై పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. నగరవ్యాప్తంగా భద్రతను పెంచారు.

నగరంలోని అన్ని ప్రాంతాల్లో తనిఖీలు చేయడానికి బాంబు డిస్పోజల్‌ స్క్వాడ్‌లు, డాగ్ స్క్వాడ్‌లను ఏర్పాటు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. సోదాల్లో ఇప్పటి వరకు ఎటువంటి పేలుడు పదార్థాలు లభించలేదన్నారు. నగరంలో అనుమానాస్పద వ్యక్తుల కదలికలను గమనిస్తే తక్షణమే తమకు సమాచారం ఇవ్వాలంటూ ముంబై పోలీసులు విజ్ఞప్తి చేశారు.
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

భార్యతో కలిసి ‘ఓనం’ సెలబ్రేట్‌ చేసుకున్న సంజూ శాంసన్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

సుహాసిని ఇంట ఓనం సెలబ్రేషన్స్‌: తారలందరూ ఒక్కచోటకు..(ఫొటోలు)
photo 3

'గురువు'కి అర్థం ఇచ్చేలా ప్రపంచాన్నే ప్రభావితం చేసిన ఉత్తమ గురువులు..! (ఫొటోలు)
photo 4

ఓనం పండుగ లుక్ లో మెరిసిపోతున్న హీరోయిన్ సంయుక్త మీనన్ (ఫోటోలు)
photo 5

‘గామా’ అవార్డ్స్..మెరిసిన 'కోర్ట్'మూవీ హీరోయిన్ శ్రీదేవి (ఫొటోలు)

Video

View all
Ex Minister Seediri Appalaraju Slams Privatization Of Medical Colleges 1
Video_icon

మెడికల్ కాలేజీలను ప్రైవేట్‌పరం చేసే దౌర్భాపు చరిత్ర చంద్రబాబుది
Rohit Sharmas Stunning 20kg Weight Loss 2
Video_icon

కాలం నను తరిమిందో సూలంలా ఎదిరిస్తా రోహిత్ మాస్
TDP Goons ATTACK on YSRCP Activist Suresh at Nandyala 3
Video_icon

YSRCP కార్యకర్త సురేష్ పై కత్తులతో TDP గూండాల దాడి
KSR Comment On Kavithas POLITICAL Career 4
Video_icon

ఒంటరిగా.. రాజకీయ లక్ష్యాన్ని సాధిస్తారా?
Gold Price Hike Creates New Record in India 5
Video_icon

Gold Price: ఈ రోజు కూడా భారీగా పెరిగిన బంగారం ధర
Advertisement
 