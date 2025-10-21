 43 ఏళ్ల వయసులో తరగని అందం.. చీరకట్టులో విమలా రామన్‌ మెరుపులు (ఫొటోలు) | Actress Vimala Raman Beautiful Looks In Maroon Saree Photos Went Viral On Social Media With Interesting Facts | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

43 ఏళ్ల వయసులో తరగని అందం.. చీరకట్టులో విమలా రామన్‌ మెరుపులు (ఫొటోలు)

Oct 21 2025 9:09 AM | Updated on Oct 21 2025 9:47 AM

Tollywood Actress Vimala Raman HD Photos1
1/20

సౌత్ ఇండియన్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో అందం, అభినయం గుర్తింపు పొందిన విమలా రామన్ వయసు 43 ఏళ్లకు చేరినా, ఆమె సౌందర్యం ఎప్పటికీ తగ్గడం లేదు.

Tollywood Actress Vimala Raman HD Photos2
2/20

టాలీవుడ్ లో పలు చిత్రాల్లో హీరోయిన్ గా నటించి ప్రేక్షకులను మెప్పించింది విమలా రామన్.

Tollywood Actress Vimala Raman HD Photos3
3/20

జగపతి బాబుతో ‘గాయం 2’, శ్రీకాంత్ తో రంగ ది దొంగ, తరుణ్ తో చుక్కలాంటి అమ్మాయి వంటి సినిమాలు చేసింది.

Tollywood Actress Vimala Raman HD Photos4
4/20

నువ్వా నేనా సినిమాలో ఓ రొమాంటిక్ సాంగ్ లో కనిపించింది.

Tollywood Actress Vimala Raman HD Photos5
5/20

గాండీవదారి అర్జున్ సినిమాలో వినయ్ రాయ్‌కి భార్యగా నటించిన విమల.. ఆయనతోనే ప్రేమలో పడింది.

Tollywood Actress Vimala Raman HD Photos6
6/20

ప్రస్తుతం ఈ బ్యూటీ వినయ్ రాయ్‌తో రిలేషన్‌షిప్‌లో ఉంది.

Tollywood Actress Vimala Raman HD Photos7
7/20

Tollywood Actress Vimala Raman HD Photos8
8/20

Tollywood Actress Vimala Raman HD Photos9
9/20

Tollywood Actress Vimala Raman HD Photos10
10/20

Tollywood Actress Vimala Raman HD Photos11
11/20

Tollywood Actress Vimala Raman HD Photos12
12/20

Tollywood Actress Vimala Raman HD Photos13
13/20

Tollywood Actress Vimala Raman HD Photos14
14/20

Tollywood Actress Vimala Raman HD Photos15
15/20

Tollywood Actress Vimala Raman HD Photos16
16/20

Tollywood Actress Vimala Raman HD Photos17
17/20

Tollywood Actress Vimala Raman HD Photos18
18/20

Tollywood Actress Vimala Raman HD Photos19
19/20

Tollywood Actress Vimala Raman HD Photos20
20/20

# Tag
vimala raman Tollywood Actress Gallery photo gallery
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

ఐటమ్ బ్యూటీ మలైకా 50వ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 2

'మౌగ్లీ' సాంగ్ లాంచ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 3

పెళ్లి పనులు మొదలుపెట్టిన రాహుల్ సిప్లిగంజ్ (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమలలో అభినయ.. కాలినడకన కొండ ఎక్కి.. (ఫోటోలు)
photo 5

బిగ్‌బాస్ ఆదిరెడ్డి కూతురి బారసాల వేడుక (ఫొటోలు)

Video

View all
Social Activist Sudhakar About Private Travels Mafia In Metro Cities 1
Video_icon

Sudhakar: ఓయో రూములా! బెడ్ రూమ్స్ లా స్లీపర్ బస్సులు
Mega Family Celebrates Upasanas Baby Shower 2
Video_icon

ఉపాసన గుడ్ న్యూస్.. రెండోసారి తండ్రి కానున్న రామ్ చరణ్
Full Story of Kurnool Bus Accident 3
Video_icon

Kurnool Bus Accident: 15 నిమిషాల్లోనే అంతా జరిగిపోయింది
Crane Overturn at Kurnool Bus Accident 4
Video_icon

Kurnool: బస్సును తరలిస్తుండగా తిరగబడ్డ క్రేన్..
Gudivada Amarnath Strong Counter To Chandrababu 5
Video_icon

Gudivada: వైఎస్ జగన్ మీడియా సమావేశం తర్వాత కూటమిలో గుబులు మొదలైంది
Advertisement