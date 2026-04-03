త‌మిళ‌నాడులో బీజేపీ అభ్య‌ర్థులు వీరే

Apr 3 2026 5:29 PM | Updated on Apr 3 2026 6:21 PM

చెన్నై: త‌మిళ‌నాడు అసెంబ్లీ ఎన్నిక‌ల్లో పోటీ చేయ‌బోయే అభ్య‌ర్థుల జాబితాను బీజేపీ శుక్ర‌వారం విడుద‌ల చేసింది. అన్నాడీఎంకేతో జ‌ట్టు క‌ట్టిన బీజేపీ 27 స్థానాల్లో పోటీ చేస్తున్న అభ్య‌ర్థుల పేర్ల‌ను తాజాగా ప్ర‌క‌టించింది. ఈ 27 మందిలో న‌లుగురు మ‌హిళా అభ్య‌ర్థులు ఉన్నారు. ఐదుగురు ఎస్సీల‌కు సీట్లు ద‌క్కాయి. తెలంగాణ గ‌వ‌ర్న‌ర్‌గా ప‌నిచేసిన త‌మిళ‌సై సౌంద‌రాజ‌న్.. మైలాపూర్ నుంచి పోటీ చేస్తున్నారు.

అసెంబ్లీ ఎన్నిక‌ల్లో త‌న‌కు పోటీ చేసే అవ‌కాశం ద‌క్కినందుకు త‌మిళ‌సై సౌంద‌రాజ‌న్ సంతోషం వ్య‌క్తం చేశారు. తాను విజ‌యం సాధిస్తాన‌న్న న‌మ్మ‌కాన్ని వ్య‌క్తం చేశారు. ''నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎన్డీఏ అభ్యర్థుల మధ్య ఎలాంటి తేడా లేదు. చెన్నై నాకు కొత్త ప్రదేశం కాదు. మేము మైలాపూర్‌లో అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేపట్టాము. ప్రజల మధ్య ఉండాలనే ఉద్దేశంతోనే నేను గవర్నర్ పదవి నుంచి తిరిగి వచ్చాను. ప్రతి నాయకుడి కష్టానికి పార్టీ తగిన గౌరవం ఇస్తుంది. అన్నామలైకి తగిన బాధ్యతలు అప్పగిస్తారన్న న‌మ్మ‌కం నాకుంది. డీఎంకే ప్రజా వ్యతిరేక, మహిళా వ్యతిరేక పార్టీ. డీఎంకే కుటుంబ రాజకీయాలను ప్ర‌జ‌లు తిప్పికొడ‌తార‌''ని ఏఎన్ఐతో త‌మిళ‌సై సౌంద‌రాజ‌న్ చెప్పారు. 

భుజం భుజం కలిపి ప్ర‌చారం చేస్తా: అన్నామ‌లై
అభ్య‌ర్థుల ప్ర‌క‌ట‌న‌పై బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గ స‌భ్యుడు కె. అన్నామ‌లై 'ఎక్స్‌'లో స్పందించారు. గెలిచే వారినే అగ్ర‌నాయ‌క‌త్వం ఎంపిక చేసింద‌ని పేర్కొంటూ, అభ్యర్థుల‌కు అభినందనలు తెలిపారు. డీఎంకే వంచ‌న‌తో విసిగిపోయిన త‌మిళ‌నాడు ప్ర‌జ‌ల మ‌ద్ద‌తు ఎన్డీఏ అభ్య‌ర్థుల‌కు ఉంటుంద‌న్నారు. ప్రధానమంత్రి న‌రేంద్ర మోదీ నాయ‌క‌త్వంలో దేశం ప్ర‌గ‌తి పథంలో ప‌య‌నిస్తోంద‌ని, డీఎంకే ప్ర‌భుత్వం కార‌ణంగా అన్నిరంగాల్లో త‌మిళ‌నాడు వెనుబ‌డిపోయింద‌ని తెలిపారు. అసెంబ్లీ ఎన్నిక‌ల్లో ఎన్డీఏ కూటమి 210 సీట్లు గెలవాలనే ల‌క్ష్యంతో ప‌నిచేస్తోంద‌ని, దీనికి కార్య‌క‌ర్త‌గా త‌న‌వంతు ప్ర‌య‌త్నం చేస్తాన‌ని చెప్పారు. ఎన్డీఏ అభ్యర్థులందరితో భుజం భుజం కలిపి నిలబడి ప్రచారం చేస్తానని పేర్కొన్నారు.

ఆ బాధ్యతను నెరవేరుస్తా
ఐదు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నిక‌ల్లో భాగంగా అగ్ర‌నాయ‌క‌త్వం త‌న‌కు ప్ర‌చార బాధ్య‌తలు అప్ప‌గించింద‌ని అన్నామ‌లై తెలిపారు. కేరళలోని కన్నూర్ శుక్రవారం ఆయ‌న ఏఎన్ఐతో మాట్లాడుతూ.. పార్టీ ఆదేశానుసారం బీజేపీ, ఎన్డీఏ అభ్య‌ర్థుల త‌ర‌పున ప్ర‌చారం సాగిస్తున్న‌ట్టు చెప్పారు. "ఈ ఎన్నికలలో తమిళనాడు వ్యాప్తంగా అభ్యర్థుల కోసం ప్రచారం చేయడమే నా పాత్ర. ఈనెల‌ 7వ తేదీ వరకు పుదుచ్చేరి, కేరళలో ప్రచారం చేసే బాధ్యతను పార్టీ నాకు అప్పగించింది. ప్ర‌స్తుతం అదే ప‌నిమీద ఉన్నాను. 7వ తేదీ నుండి 23వ తేదీ వరకు త‌మిళ‌నాడులో ప్ర‌చారానికి వెళ‌తాను. ఇది పార్టీ నాకు అప్పగించిన బాధ్యత. నేను ఆ బాధ్యతను నిర్విస్తానని చెప్పారు. 
 

చ‌ద‌వండి: 21 స్థానాల్లో కాన‌రాని డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే గుర్తులు

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

శేష్‌-మృణాల్‌ ‘డెకాయిట్‌’ ట్రైలర్‌ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

బర్త్‌డే స్పెషల్‌.. రష్మిక చిన్నప్పటి క్యూట్‌ ఫోటోలు
photo 3

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఏప్రిల్ 05-12)
photo 4

ఉప్పల్‌లో క్రికెట్‌ ఉత్సాహం (ఫొటోలు)
photo 5

చిరు, దిల్‌రాజు భార్యలు అతిథులుగా కొత్త సినిమా లాంచ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Nagarjuna Yadav Open Challenge To ABN Radhakrishna 1
Video_icon

నువ్వు ఏడ్చే రోజు దగ్గర్లోనే ఉంది.. ABN రాధాకృష్ణను ఏకిపారేసిన నాగార్జున యాదవ్
Clash Between Two Teams While Playing Cricket 2
Video_icon

విశాఖ జిల్లాలో యువకుడి ప్రాణం తీసిన క్రికెట్
TJR Sudhakar Babu Reacts On Ayyanna Patrudu Slaps Dalit Man In Public 3
Video_icon

దళితుడుపై చెయ్యి చేసుకున్నాడు.. అయ్యన్నపాత్రుడు చెంప చెళ్లుమనిపించిన సుధాకర్ బాబు
Perni Nani Emotional Words On His Father Krishna Murthy 4
Video_icon

నా తండ్రిని నేను చంపుకుంటానా.. పేర్ని నాని ఎమోషనల్
House Catches Fire In Duvvada Vishaka District 5
Video_icon

దువ్వాడలో దారుణం.. మహిళ ఇంటికి నిప్పు పెట్టిన దుండగుడు
