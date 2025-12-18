 పండుగ రద్దీ.. సైబర్ జాగ్రత్త: పరధ్యానంగా ఉండకండి! | “Festival rush Cyber caution: Dont get distracted | Sakshi
పండుగ రద్దీ.. సైబర్ జాగ్రత్త: పరధ్యానంగా ఉండకండి!

Dec 18 2025 9:44 PM | Updated on Dec 18 2025 9:51 PM

“Festival rush Cyber caution: Dont get distracted

పండుగ సీజన్ అంటేనే షాపింగ్, ప్రయాణాలు మరియు చివరి నిమిషం పనులతో ఎంతో హడావిడిగా ఉంటుంది. ఈ పరధ్యానాన్ని స్కామర్లు (మోసగాళ్లు) తమకు అనుకూలంగా మార్చుకుంటారు. అత్యవసరమని నమ్మించడం, మీకు తెలిసిన బ్రాండ్‌ల పేర్లతో నకిలీ మెసేజ్‌లు పంపడం మరియు ఆశచూపే ఆఫర్లతో వారు మిమ్మల్ని మోసం చేస్తారు. మీరు చేసే ఒక్క పొరపాటు క్లిక్ మీ వ్యక్తిగత లేదా బ్యాంకింగ్ వివరాలను ఇతరుల చేతిలో పెట్టవచ్చు. అందుకే, ఆగండి, ఆలోచించండి మరియు నిర్ధారించుకున్న తర్వాతే స్పందించండి.

సెలవుల కాలంలో మోసాలు సాధారణంగా ఎలా జరుగుతాయి:
ఈ మెసేజ్‌లు ప్రముఖ కంపెనీల లోగోలు, సరళమైన భాష మరియు మీకు తెలిసిన బ్రాండ్ పేర్లను ఉపయోగించి నిజమైనవిగా కనిపిస్తాయి. ప్రజలు నివేదించిన కొన్ని సాధారణ పద్ధతులు ఇక్కడ ఉన్నాయి:

* డెలివరీ సంబంధిత అలర్ట్‌లు: కొరియర్ ఆలస్యమైందని లేదా "ఫ్లాగ్" చేయబడిందని, వెంటనే నిర్ధారించాలని మెసేజ్‌లు వస్తాయి. ఆ లింక్‌ను క్లిక్ చేస్తే, అది నిజమైన సైట్‌లా కనిపించే నకిలీ వెబ్‌సైట్‌కు దారి తీస్తుంది.

* QR కోడ్ క్యాష్‌బ్యాక్ ఆఫర్‌లు: “డబ్బులు పొందడానికి స్కాన్ చేయండి” అనే మెసేజ్‌లు. నిజానికి, మీరు ఆ కోడ్‌ను స్కాన్ చేస్తే మీ ఖాతా నుండి డబ్బు కట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.

* నమ్మలేని డిస్కౌంట్లు: ఫోన్‌లు, ట్రావెల్ ప్యాకేజీలు లేదా గ్యాడ్జెట్‌లపై భారీ తగ్గింపులు ఇచ్చే వెబ్‌సైట్లు. మీరు డబ్బు చెల్లించినా, వస్తువు మాత్రం మీకు అందదు.

* ఖాతా హెచ్చరిక ఈమెయిల్స్: మీ బ్యాంక్ ఖాతా బ్లాక్ చేయబడిందని, వెంటనే వెరిఫై చేయకపోతే ఆగిపోతుందని వచ్చే అలర్ట్‌లు. ఇవి తరచుగా మీ OTPని అడుగుతాయి.

* ఉచిత బహుమతుల మెసేజ్‌లు: ఉచిత స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు లేదా గిఫ్ట్ హ్యాంపర్‌లు ఇస్తామని, వాటి కోసం చిన్న మొత్తంలో "ఫీజు" చెల్లించాలని అడుగుతారు. చివరకు మీ డబ్బు, డేటా రెండూ పోతాయి.

సైబర్ స్మార్ట్‌గా ఉండటానికి అలవాట్లు: ఆగు (Ruko), ఆలోచించు (Socho), చర్య తీసుకో (Action Lo)!

* తెలియని లేదా ఫార్వార్డ్ చేసిన లింక్‌లను క్లిక్ చేయకండి. ఎల్లప్పుడూ అధికారిక యాప్ లేదా వెబ్‌సైట్‌ను మాత్రమే సందర్శించండి.

* అపరిచితులు పంపే QR కోడ్‌లను స్కాన్ చేయవద్దు. డబ్బులు తీసుకోవడానికి మీరు దేన్నీ స్కాన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు.

* OTPలు, బ్యాంకింగ్ వివరాలు లేదా కార్డ్ సమాచారాన్ని ఎవరితోనూ పంచుకోవద్దు. బ్యాంకులు లేదా కొరియర్ కంపెనీలు వీటిని అడగవు.

* అదనపు భద్రత కోసం టూ-ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ (2FA) ఎనేబుల్ చేసుకోండి.

ముగింపు
స్కామర్లు ఎప్పుడూ సంక్లిష్టమైన పద్ధతులను వాడరు; వారు ప్రజల తొందరపాటును, అజాగ్రత్తను ఆసరాగా చేసుకుంటారు. ఈ పండుగ సీజన్‌లో, ఏదైనా క్లిక్ చేసే ముందు లేదా పేమెంట్ చేసే ముందు ఒక క్షణం ఆగి ఆలోచించండి.

మీరు మోసపోయారని భావిస్తే, వెంటనే నేషనల్ సైబర్ ఫ్రాడ్ హెల్ప్‌లైన్ నంబర్ 1930 కి కాల్ చేయండి లేదా cybercrime.gov.in లో ఫిర్యాదు చేయండి.

నేటి వేగవంతమైన డిజిటల్ ఆర్థిక వ్యవస్థలో వినియోగదారులు, చిన్న వ్యాపారాలు మరియు సంఘాలు సురక్షితంగా కార్యకలాపాలు సాగించడంలో సహాయపడే సైబర్ అవగాహన మరియు విద్యా కార్యక్రమాలకు ఫెడెక్స్ తన మద్దతును కొనసాగిస్తోంది. మోసాన్ని (Fraud) ఎలా ఎదుర్కోవాలనే దానిపై మరింత సమాచారం కోసం, ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. అప్రమత్తంగా ఉండండి. సురక్షితంగా ఉండండి!

