 డిజిటల్‌ అరెస్టు మోసాలపై సీబీఐ విచారణకు సుప్రీం ఆదేశం | Supreme Court Orders States To Investigation Of Digital Arrests | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

డిజిటల్‌ అరెస్టు మోసాలపై సీబీఐ విచారణకు సుప్రీం ఆదేశం

Dec 1 2025 3:04 PM | Updated on Dec 1 2025 4:37 PM

Supreme Court Orders States To Investigation Of Digital Arrests

న్యూఢిల్లీ:  డిజిటల్ అరెస్టు మోసాలపై దేశవ్యాప్తంగా సీబీఐ విచారణకు సుప్రీం కోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ మోసాల వల్ల ఇప్పటివరకు భారీ నష్టం జరిగినట్లు గుర్తించిన సుప్రీంకోర్టు.. సీబీఐ విచారణకు రాష్ట్రాలు అనుమతి ఇవ్వాలని ఆదేశించింది. డిజిటల్‌ అరెస్టులపై సుప్రీంకోర్టులో విచారణ భాగంగా ఈ మేరకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ జోయ్‌మల్య బగ్చి నేతృత్వంలోని బెంచ్ ఈ కేసును స్వయంగా పబ్లిక్ ఇంటరెస్ట్ లిటిగేషన్‌గా(సుమోటో పీల్‌) తీసుకుని విచారించింది. 

డిజిటల్‌ అరెస్టులో భాగంగా కొంతమంది పోలీసు, కోర్టు అధికారులుగా నటిస్తూ, నకిలీ సుప్రీం కోర్టు ఆదేశాలు చూపించి, ప్రజలను బెదిరించి డబ్బు వసూలు చేస్తున్నారు. దాంతో పలువురు డిజిటల్‌ అరెస్టు బారిన పడి కోట్ల రూపాయలు నష్టాన్ని చవిచూస్తున్నారు. 

2025 చివరి త్రైమాసికంలో డిజిటల్ అరెస్టు మోసాలు విపరీతంగా పెరగడంతో, కోర్టు జోక్యం చేసుకుంది. ఈ మోసాలు రాష్ట్రాలవారీగా కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతున్నందున, సీబీఐకి కేంద్రీకృత విచారణ బాధ్యత అప్పగించాలని సుప్రీం నిర్ణయించింది. దీనిలో భాగంగా డిజిటల్‌ అరెస్టు మోసాలపై రాష్ట్రాలు సీబీఐ విచారణకు సహకరించాలని పేర్కొంది. 

అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు తమ వద్ద నమోదైన ఎఫ్‌ఐఆర్‌ వివరాలను సీబీఐకి అందించాలని,  ఫలితంగా సదర సంస్థ పూర్తి  స్వేచ్ఛతో విచారణ చేయడానికి ఆస్కారం దొరుకుతుందని తెలిపింది. -ఇతర సైబర్ మోసాలు (ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ స్కామ్‌లు తరహా లాంటి కేసులు ఉన్నా మొదట ప్రాధాన్యం డిజిటల్ అరెస్టు కేసులకు ఇవ్వాలని ఆదేశించింది. 

ఇంటర్‌పోల్, సోషల్ మీడియా కంపెనీలు, ఆర్బీఐ వంటి సంస్థల సహకారంతో విచారణ జరగాలని కోర్టు సూచించింది. ప్రజల నమ్మకాన్ని కాపాడటానికి, డిజిటల్‌ అరెస్టుల ద్వారా డబ్బు వసూలు చేసే మోసగాళ్లపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని స్పష్టం చేసింది.

ఇదీ చదవండి: ఆ ఆవు నెయ్యిలో నాణ్యత లేదు.. పతంజలికి షాక్‌

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

దర్శకుడు రాజ్‌తో సమంత పెళ్లి.. అధికారిక ప్రకటన (ఫొటోలు)
photo 2

ట్రెండింగ్‌లో సమంత (ఫొటోలు)
photo 3

హీరోయిన్ రాశీఖన్నా బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 4

పదేళ్ల తర్వాత మళ్లీ మేకప్.. 'అఖండ 2' ఫేమ్ హర్షాలి (ఫొటోలు)
photo 5

ఫ్యాషన్‌ వీక్‌ 2025 గ్రాండ్‌ ఫినాలేలో మెరిసిన రేణు దేశాయ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Banana Farmers Fires on Chandrababu Govt Demands MSP To Banana 1
Video_icon

AP: అరటి పళ్లను నేలపై వేసి నిరసన, ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు
Its Not Drama Priyanka Gandhi Strong Counter to PM Modis Comments 2
Video_icon

సమావేశాల్లో డ్రామాలు ఎవరు చేస్తున్నారు : ప్రియాంక వాద్రా
Salur Police Notice To Vizianagaram Sakshi Office 3
Video_icon

Vizianagaram: సాక్షి మీడియాకు సాలూరు పోలీసుల నోటీసులు
TPCC Will Key Directions To Newly Elected DCC Members 4
Video_icon

TS: రేపు టీపీసీసీ విస్తృత స్థాయి సమావేశం
YS Jagan Tweet over Ports Development in AP 5
Video_icon

పోర్టుల ద్వారా ఏపీలో జరిగిన అభివృద్ధిపై వైఎస్ జగన్ ట్వీట్
Advertisement
 