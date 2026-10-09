 పోలీసు, మీడియా సమన్వయం కీలకం : ఎస్పీ | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పోలీసు, మీడియా సమన్వయం కీలకం : ఎస్పీ

Oct 9 2026 2:20 AM | Updated on Oct 9 2026 2:20 AM

నారాయణపేట: ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించడంలో పోలీస్‌–మీడియా సమన్వయం కీలకమని ఎస్పీ డా. వినీత్‌ అన్నారు. గురువారం జిల్లాకేంద్రంలోని శాసన్‌పల్లి రోడ్‌లో ఉన్న ఓ బ్యాంకెట్‌ హాల్‌లో జిల్లా పోలీసుశాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన పోలీస్‌–ప్రెస్‌ గెట్‌ టు గెదర్‌ కార్యక్రమానికి ఆయన ముఖ్యఅతిథిగా హాజరై మాట్లాడారు. ప్రభుత్వ శాఖలు ప్రజలకు అందించాల్సిన సేవలు సక్రమంగా అందుతున్నాయా? లేదా? అనే విషయాలను మీడియా ప్రజల దృష్టికి తీసుకెళ్తోందని పేర్కొన్నా రు. పోలీసుశాఖ విధుల్లో ఎదురయ్యే సమస్యలు, లోపాలను మీడియా నిర్మాణాత్మకంగా సూచిస్తే వాటిని సరిదిద్దుకునే అవకాశం ఉంటుందన్నారు. ప్రజలకు మెరుగైన సేవలందించడమే పోలీసుశాఖ లక్ష్యమని, ఇందుకు మీడియా సహకారం ఎంతో అవసరమని తెలిపారు. ప్రజలు తమ సమస్యలను నిర్భయంగా పోలీసుల దృష్టికి తీసుకురావాలంటే పోలీసులపై విశ్వాసం ఉండాలని పేర్కొన్నారు. కరోనా సమయంలో పోలీసులు, వైద్యులు, మీడి యా ప్రతినిధులు ప్రజలకు సేవలందించేందుకు ముందుండి పనిచేశారని గుర్తుచేశారు. ఆ సమయంలో మీడియా సేవలను సైతం అత్యవసర సేవల్లో భాగంగా గుర్తించిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. జిల్లాలో ఏడాది కాలంగా శాంతిభద్రతల పరిరక్షణకు పోలీసులు చేస్తున్న కృషిని ఎస్పీ అభినందించారు. పోలీసుశాఖ సాధించిన విజయాలు ఏ ఒక్కరి కృషి ఫలితం కాదని, ప్రతి అధికారి, సిబ్బంది సమష్టి కృషితోనే సాధ్యమవుతున్నాయని తెలి పారు. రాత్రింబవళ్లు విధులు నిర్వర్తిస్తూ ప్రజలకు సేవలందిస్తున్న పోలీసు సిబ్బందిని అభినందించారు. పోలీసుశాఖకు మీడియా అందిస్తున్న సహకారానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపిన ఎస్పీ.. భవిష్యత్‌లో నూ ఇదే సమన్వయంతో కలిసి పనిచేసి జిల్లా ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందిద్దామని కోరారు. కార్యక్రమంలో అదనపు ఎస్పీ రియాజ్‌ ఉల్‌ హక్‌, డీఎస్పీలు నల్లపు లింగయ్య, మహేశ్‌, డీపీఆర్వో రషీద్‌, వివిధ జర్నలిస్టు సంఘాల ప్రతినిధులు, ప్రింట్‌, ఎలక్ట్రానిక్‌ మీడియా ప్రతినిధులు, ఎస్‌ఐ వెంకటేశ్వర్లు, జిల్లా పోలీసు అధికారులు పాల్గొన్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రణబాలి మూవీ ట్రైలర్‌ లాంఛ్ ఈవెంట్‌లో స్పెషల్ మూమెంట్స్.. (ఫోటోలు)
photo 2

శ్రీవిష్ణు కామ్రేడ్ కళ్యాణ్ మూవీ ప్రెస్‌మీట్.. (ఫోటోలు)
photo 3

జిమ్‌లో బిగ్‌బాస్ బ్యూటీ దివి కసరత్తులు చూశారా?.. (ఫోటోలు)
photo 4

ది ప్యారడైజ్‌ ఏషనాగుల కట్టమీద సాంగ్‌ వర్కింగ్ స్టిల్స్.. (ఫోటోలు)
photo 5

హీరోయిన్ కామాక్షి భాస్కర్ల లేటెస్ట్ ఫోటోలు

Video

View all
Ambati Rambabu Warning to Chandrababu Govt Over YSRCP Office Demolished 1
Video_icon

తాడేపల్లి YSRCP పార్టీ ఆఫీస్ కూల్చివేత అంబటి స్టాంగ్ వార్నింగ్
Janasena MLA Chirri Balaraju Close Friend Sensational Video 2
Video_icon

జనసేన MLA చిర్రి బాలరాజు సన్నిహితురాలు సంచలన వీడియో
Prabhas Birthday Special Fauzi Teaser To Release On Oct 23 3
Video_icon

డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్ కు పండగే..! ఫౌజీ నుంచి 3 నిమిషాల టీజర్..
SEC Ready For local body elections In AP 4
Video_icon

ఏపీలో స్థానిక ఎన్నికలకు SEC రెడీ
Shocking Incident in Chennai Car Plunges Into Huge Road Pothole 5
Video_icon

Viral: చెన్నైలో షాకింగ్ ఘటన.. రోడ్డుపై భారీ గుంతలోకి దూసుకెళ్లిన కారు
Advertisement
 