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సాక్షి కార్టూన్: 02-10-2026
సౌతాఫ్రికా యువ సంచలనం లుహాన్-డ్రే ప్రిటోరియస్ పురుషుల టీ20 క్రికెట్లో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు.
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Oct 8 2026 11:16 AM | Updated on Oct 8 2026 11:25 AM
'మా ఊరి పొలిమేర' ఫేమ్ కామాక్షి భాస్కర్ల (Kamakshi Bhaskarla) ఇటీవల తన గ్లామరస్ మరియు స్టన్నింగ్ ఫోటోషూట్లతో సోషల్ మీడియాలో తెగ సందడి చేస్తున్నారు.
హీరోయిన్ కామాక్షి భాస్కర్ల లేటెస్ట్ ఫోటోలు
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