ఓటీటీలో ఫుల్‌ కామెడీ సినిమా.. తెలుగులో స్ట్రీమింగ్‌

Insta Reels: పోలీస్‌ స్టేషన్‌ను వదల్లేదు!

హైదరాబాద్‌, సాక్షి: సోషల్‌ మీడియాలో మోజుతో ఎక్కడపడితే అక్కడ రీల్స్‌ చేసే వాళ్ల సంఖ్య పెరిగిపోతోంది. మొన్నీమధ్య తిరుమల పుణ్యక్షేత్రంలోనూ రీల్స్‌ చేసి ఆకతాయిలు భక్తుల ఆగ్రహానికి గురయ్యారు. తాజాగా ఓ వ్యక్తి పోలీస్‌ స్టేషన్‌ను వదల్లేదు. పాతబస్తీ బండ్లగూడ పోలీస్‌ స్టేషన్‌ సెల్‌లో ఉన్న స్నేహితుడిని చూడడానికి వచ్చిన ఓ వ్యక్తి.. అక్కడ ఇన్‌స్టా రీల్‌ చేశాడు. పీఎస్‌ ఆవరణలో అంతా వీడియో తీశాడు. పైగా దానికి బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో ఓ పాటను ఉంచాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో వైరల్‌ అయ్యింది. అయితే ఈ ఘటనపై అధికారులు స్పందించాల్సి ఉంది. A viral video filmed at the Bandlaguda Police Station in Hyderabad's Old City shows a suspect in lock-up meeting another person while recording a reel, they had posted on Instagram also. This incident highlights the issue of VIP treatment to suspects, rowdies and criminals at… pic.twitter.com/WRaLmYJoLH— Naseer Giyas (@NaseerGiyas) July 16, 2024