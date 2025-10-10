 ‍అది షారూఖ్ ఖాన్ డంకీ.. ఇది విశ్వక్‌ సేన్‌ ఫంకీ.. ఆసక్తిగా టీజర్ | Vishwak Sen’s ‘Funky’ Teaser Out Now | Anudeep KV’s Comedy Mark Returns | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

FUNKY Teaser: విశ్వక్‌ సేన్‌ ఫంకీ.. టీజర్ వచ్చేసింది

Oct 10 2025 5:01 PM | Updated on Oct 10 2025 5:13 PM

Vishwak Sen Latest Movie FUNKY Teaser out now

యంగ్ హీరో విశ్వక్ సేన్‌ నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం ఫంకీ. ఈ మూవీకి  జాతిరత్నాలు' సినిమాతో బోలెడంత క్రేజ్ తెచ్చుకున్న అనుదీప్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. తాజాగా ఈ మూవీ టీజర్‌ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ చిత్రంలో కయాద్ లోహర్ హీరోయిన్‌గా కనిపించనుంది. 

తాజాగా రిలీజైన టీజర్‌ చూస్తే అనుదీప్‌ కామెడీ మార్క్ కనిపిస్తోంది. టీజర్‌ ప్రారంభంలో వచ్చే డైలాగ్‌తోనే నవ్వులు తెప్పించాడు. చిన్నప్పుడు మా అమ్మ మాటలు అస్సలు వినలేదు.. ఏ చెప్పారండి.. చెప్పాను కదా వినలేదని.. అంటూ నవ్వులు పూయించాడు. ఆ తర్వాత విశ్వక్ సేన్ పంచ్ డైలాగ్స్‌ అభిమానులను తెగ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. 

 
 

# Tag
Vishwak Sen
Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

టాలీవుడ్ నటి సురేఖ వాణి కూతురు లేటేస్ట్‌ పిక్స్.. ఫోటోలు
photo 2

క్రికెట్ స్టేడియంను ప్రారంభించిన ధోని (ఫోటోలు)
photo 3

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న డ్రమ్స్‌ శివమణి (ఫోటోలు)​
photo 4

దివాలీ వైబ్స్‌, స్టార్‌ కిడ్‌ గ్లామర్స్‌ లుక్స్‌..
photo 5

రాజమౌళికి 'జక్కన్న' పేరు ఎవరు పెట్టారో తెలుసా? (ఫోటోలు)

Video

View all
Perni Nani Vs Machilipatnam CI 1
Video_icon

War: పేర్ని నాని VS మచిలీపట్టణం సీఐ
Nobel Peace Prize 2025 Announcement 2
Video_icon

Nobel Peace Prize 2025: నోబెల్ శాంతి బహుమతి ప్రకటన
Trump Reaction On NOBEL PEACE PRIZE 2025 3
Video_icon

మరియా కొరీనా మచాడోకు నోబెల్‌ శాంతి పురస్కారం
16 Students Suddenly Hospitalized with Food Poisoning in BC Boys Hoste 4
Video_icon

గుంటూరు జిల్లా అన్నపర్రు బీసీ సంక్షేమ హాస్టల్ లో ఫుడ్ పాయిజన్
MP Avinash Reddy SLAMS Chandrababu Govt Over Negligence of Onion Farmers 5
Video_icon

ఉల్లి రైతుల కష్టాలపై YSR జిల్లా కలెక్టర్ ను కలిసిన YSRCP నేతలు

Advertisement
 