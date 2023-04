ఉపేంద్ర, సుదీప్‌, శివరాజ్‌ కుమార్‌ కీలక పాత్రల్లో నటించిన భారీ మల్టీస్టారర్‌ చిత్రం ‘కబ్జ’. శ్రియ హీరోయిన్‌గా నటించింది. కన్నడ దర్శకుడు ఆర్‌ చంద్రు స్వీయ దర్శకత్వంలో నిర్మించారు. భారీ అంచనాల మధ్య మార్చి 17న విడుదలైన ఈ చిత్రం.. బాక్సాఫీస్‌ వద్ద దారుణంగా బోల్తాపడింది. దీంతో ఈ చిత్రం అనుకున్నదానికంటే ముందే ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తుంది. ఏప్రిల్‌ 14 నుంచి ఈ చిత్రం ప్రముఖ ఓటీటీ అమెజాన్‌ ప్రైమ్‌ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్‌ కానుంది. ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ అమెసాన్‌ ప్రైమ్‌ వీడియో ట్వీట్‌ చేసింది.

1960 ప్రాంతంలో జరిగే గ్యాంగ్‌స్టర్‌ కథ ఇది. కేజీయఫ్‌ సినిమా తరహాలో ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. అయితే విడుదలైన తొలి రోజే ఈ చిత్రం డిజాస్టర్‌ టాక్‌ని తెచ్చుకుంది. అయితే కర్ణాటక విషయం పక్కన పెడితే మిగిలిన అన్ని భాషల్లోనూ ఈ సినిమాకు కనీస ఓపెనింగ్స్ కూడా రాలేదు. మరి ఓటీటీ ప్రేక్షకులు ఈ చిత్రాన్ని ఏ మేరకు ఆదరిస్తారో చూడాలి.

