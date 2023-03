కన్నడ స్టార్స్‌ ఉపేంద్ర, కిచ్చా సుదీప్‌ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన పాన్‌ ఇండియా చిత్రం ‘కబ్జ’. కన్నడ దర్శకుడు ఆర్‌ చంద్రు స్వీయ దర్శకత్వంలో నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో శ్రియా శరణ్‌ హీరోయిన్‌గా నటించింది. పునీత్‌ రాజ్‌కుమార్‌ జయంతి పురస్కరించుకొని నేడు(మార్చి 17) తెలుగు, కన్నడ, హిందీ, తమిళ, మలయాళ భాషల్లో ఈ చిత్రం విడుదలైంది. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్‌, ట్రైలర్‌కు మంచి స్పందన లభించడంతో పాటు సినిమాపై అంచాలను పెంచేసింది.

కన్నడ ఇండస్ట్రీలో అత్యంత భారీ బడ్జెట్ తో తెరకెక్కిన సినిమాలలో కబ్జ ఒకటి. కేజీయఫ్‌ తరహాలో గ్యాంగ్‌స్టర్‌ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన చిత్రమిది. దీంతో యాక్షన్‌ సినిమాలను ఇష్టపడేవారితో పాటు ఉపేంద్ర ఫ్యాన్స్‌ కబ్జ కోసం ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇప్పటికే పలు చోట్ల ఫస్ట్‌ షో పడిపోయింది. దీంతో సినిమా చూసినవాళ్లు ట్విటర్‌ వేదికగా తమ అభిప్రాయాన్ని తెలియజేస్తున్నారు. ‘కబ్జ’ కథేంటి? ఎలా ఉంది? తదితర విషయాలను సోషల్‌ మీడియాలో చర్చిస్తున్నారు. అవేంటో చూడండి.

#Kabzaa is another Eldorado of Kannada cinema🔥.R.Chandru's direction was fantastic🔥. #Upendra 's acting was next level⭐. #Kicchasupeep 's on-screen presence was lit🔥 #Shivanna surprising entry gave me goosebumps.surely this is first blockbuster of 2023 Rating:4.5/5 #kabzaareview pic.twitter.com/LD6jfZWcvI

కన్నడ నుంచి వచ్చిన మరో బ్లాక్‌బస్టర్‌ చిత్రం కబ్జ. చంద్రు డైరెక్షన్‌ అదిరిపోయింది. ఉపేంద్ర యాక్టింగ్‌ నెక్ట్‌లెవల్‌. కిచ్చా సుదీప్‌ స్క్రీన్‌ ఫెర్మార్మెన్స్‌ బాగుంది. శివరాజ్‌కుమార్‌ ఎంట్రీ గూస్‌బంప్స్‌ తెప్పిస్తుంది. మొత్తంగా 2023లో మొదటి బ్లాక్‌ బస్టర్‌గా కబ్జ నిలుస్తుందని చెబుతూ 4.5 రేటింగ్‌ ఇచ్చాడు ఓ నెటిజన్‌.

Walkout feels.. Watched kgf 1,2? you can AVOID #Kabzaa Cheap version of KGF, same screenplay , same editing pattern. Not engaging at all. Bad dubbing n bad performance from upendra. Sudeep just cameo, other actors, nothing great. 2/5 FINALLY WATCH KGF AT HOME #Kabzaareview pic.twitter.com/L4Pa0YPiXv

కబ్జ అస్సలు బాగాలేదు. కేజీయఫ్‌ 1,2 చూసినవాళ్లు కబ్జను అవైడ్‌ చేయ్యొచ్చు. కేజీయఫ్‌కి చీప్‌ వెర్షన్‌ ఈచిత్రం. అదే తరహా స్క్రీన్‌ప్లే, ఎడిటింగ్‌. ఉపేం‍ద్ర నటన కూడా అంతగా ఆకట్టుకోలేకపోయిదంటూ 2 రేటింగ్‌ ఇచ్చాడు మరో నెటిజన్‌.

#Kabzaa What's wrong with Darshan fans! It's clear that KFI's only back draw is Darshan and his fans...

Mass Entertainment Mass Comeback Of #Upendra and introduction of #KicchaSudeep𓃵 & #ShivarajKumar VereLevel Entry Goosebumps Treat for Fans Story Lineup is More exited with return Gift for fans..

You have worked very hard for this @rchandru_movies .. wishing you to be blessed wth the success you deserve. Best wshs team #Kabzaa and @nimmaupendra sir . 🥂 pic.twitter.com/PJqRIBGCr8

KABZAA MOVIE MADE SANDALWOOD PROUD AGAIN 😍🔥 DON'T BELIEVE IN ANY NEGATIVITY🔥 KICCHA BOSS CAMEO🥵💥💥 + INTERVAL BANG & CLIMAX😻😻 FIRE HAI BHAI MOVIE 😎 #KabzaaFromTomorrow #Kabzaa #BlockBusterKabzaa pic.twitter.com/29C36MPTQ8

As Kannada Cinema continues its spectacular journey to mark its footprint across the world, #Kabzaa looks like another Grandeur & Raw attempt.

All the best @nimmaupendra Garu @KicchaSudeep sir #ShivaRajkumar sir @shriya1109 Garu @rchandru_movies Garu & @RaviBasrur Garu & team. pic.twitter.com/lLFT7AtzuZ

— Sai Dharam Tej (@IamSaiDharamTej) March 16, 2023