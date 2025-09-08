 హీరో విజయ్‌పై త్రిష ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు! | Trisha Interesting Comments On Vijay At SIIMA Event | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రాజకీయాల్లోకి త్రిష.. విజయ్‌పై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు!

Sep 8 2025 8:29 AM | Updated on Sep 8 2025 9:31 AM

Trisha Interesting Comments On Vijay At SIIMA Event

నటి త్రిష.. తొలుత తమిళంలో జోడి అనే చిత్రంలో ఇలా వచ్చి అలా వెళ్లిపోయే పాత్రలో నటించారు. ఆ తర్వాత సూర్యకు జంటగా మౌనం పేసియదే చిత్రంతో కథానాయకిగా ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఆ చిత్రం మంచి పేరు తెచ్చి పెట్టింది. ఆ తర్వాత విక్రమ్‌ సరసన నటించిన సామి చిత్రం త్రిషను స్టార్‌ హీరోయిన్‌ చేసింది. అంతే ఆ తరువాత కెరీర్‌ పరంగా వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవలసిన ఈ బ్యూటీకి కలగలేదు.  తమిళంతో పాటు తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ అంటూ అన్ని భాషలలో  నటిస్తూ అగ్ర కథానాయకిగా మారారు. 

ఈ 42 ఏళ్ల చెన్నై సుందరి ఇప్పటికీ మోస్ట్‌ ఎలిజిబుల్‌ బ్యాచిలర్‌ కావడం గమనార్హం. అదేవిధంగా కథానాయకిగా 25 వసంతాలు పూర్తి చేసుకున్నారు. చాలామంది హీరోయిన్ల మాదిరిగానే త్రిష కెరీర్లోను చాలా ఎత్తు పల్లాలు చోటుచేసుకున్నాయి. అలా పడి లేస్తూ తన కెరీర్‌ను పదిల పరుచుకుంటూ వస్తున్న త్రిష ఇప్పుడు మళ్లీ అవకాశాల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారనే చెప్పవచ్చు. ప్రస్తుతం ఈమె సూర్యకు జంటగా నటిస్తున్న కరుప్పు చిత్రం షూటింగ్‌ పూర్తి చేసుకుని దీపావళి సందర్భంగా తెరపైకి రావడానికి ముస్తాబవుతోంది. అదే విధంగా తెలుగులో చిరంజీవికి  జంటగా నటిస్తున్న విశ్వంభర చిత్రం కూడా షూటింగ్‌ పూర్తి చేసుకొని వచ్చే ఏడాది సమ్మర్‌లో బరిలోకి దిగడానికి సిద్ధమవుతోంది. దీంతో ప్రస్తుతం ఈమె చేతిలో కొత్త చిత్రాలు ఏమీ లేవు. 

ఇదిలా ఉంటే త్రిష త్వరలో రాజకీయ రంగ ప్రవేశం చేయబోతున్నట్లు ప్రచారం సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌ అవుతోంది. నటుడు విజయ్‌ త్రిషకు మంచి మిత్రుడు. అయితే స్నేహబంధం కొందరు వేరే విధంగా కూడా ప్రచారం చేస్తున్న  విషయం తెలిసిందే. కాగా విజయ్‌ రాజకీయ రంగ ప్రవేశం చేసి 2026లో జరగనున్న శాసన సభ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి సిద్ధమవుతున్న విషయం తెలిసిందే. 

కాగా ఇటీవల జరిగిన సైమా అవార్డుల వేడుకల్లో 25 ఏళ్ల సినీ కెరియర్‌ గాను నటి త్రిషకు స్పెషల్‌ అవార్డును ప్రదానం చేశారు. ఈ సందర్భంగా తాను నటించిన ఒక్కో హీరో గురించి త్రిష మాట్లాడారు. నటుడు విజయ్‌ గురించి ఆమె మాట్లాడుతూ ఆయన నూతన పయనానికి గుడ్‌ లక్‌ అని పేర్కొన్నారు అదేవిధంగా విజయ్‌ కి ఎలాంటి కల ఉన్నా అది నెరవేరాలని, అందుకు ఆయన అర్హుడని, ఆయనకు తన శుభాకాంక్షలు అని అన్నారు. త్రిష చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌ అవుతున్నాయి. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చంద్రగ్రహణం (ఫొటోలు)
photo 2

#BiggBossTelugu9 : బిగ్‌బాస్ 9 సీజన్ కంటెస్టెంట్స్ వీళ్లే (ఫొటోలు)
photo 3

కూకట్‌పల్లిలో సందడి చేసిన హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరి (ఫొటోలు)
photo 4

వరంగల్ లో కుండపోత వర్షం..వరదలో చిక్కుకున్న ఆర్టీసీ బస్సు (ఫొటోలు)
photo 5

తండ్రి కాబోతున్న కమెడియన్.. భార్యకు సీమంతం (ఫొటోలు)

Video

View all
TDP MLA Bode Prasad Followers Rowdyism On Old Couple 1
Video_icon

వృద్ధుడి స్థలంపై కన్నేసిన టీడీపీ ఎమ్మెల్యే బోడె ప్రసాద్
Janasena Leader Mutyala Kalyan Over Action 2
Video_icon

పార్టీ పరువు తీస్తున్న నేతలు.. పట్టించుకోని పవన్
India Won Hockey Asia Cup 2025 3
Video_icon

భారత హాకీ జట్టుకు వైఎస్ జగన్ అభినందనలు
Party Changed MLAs Meet To CM Revanth Reddy 4
Video_icon

సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేలు కీలక భేటీ
Quarry Management Attack On Villagers 5
Video_icon

గ్రామస్తుల తల పగలగొట్టిన క్వారీ యాజమాన్యం
Advertisement
 