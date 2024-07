టాలీవుడ్ భామ అంజలి ఇటీవల గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి చిత్రంతో అభిమానులను అలరించింది. తాజాగా మరో ఆసక్తికర వెబ్ సిరీస్‌తో ఫ్యాన్స్‌ను పలకరించేందుకు వస్తోంది. అంజ‌లి లీడ్‌ రోల్‌లో వస్తోన్న వెబ్ సిరీస్‌ బ‌హిష్క‌ర‌ణ. ముకేశ్ ప్రజాపతి దర్శకత్వంలో రూపొందించిన ఈ సిరీస్‌ను జీ 5, పిక్సల్ పిక్చర్స్ ఇండియా బ్యానర్లపై ప్రశాంతి మలిశెట్టి నిర్మించారు.

విలేజ్ రివేంజ్ డ్రామా జోనర్‌లో వస్తోన్న సిరీస్‌లో మొత్తం 6 ఎపిసోడ్స్ ఉండ‌నున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా ఈ సిరీస్‌ ట్రైలర్‌ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. అక్కినేని నాగార్జున చేతుల మీదుగా ట్రైలర్ విడుద‌ల చేశారు. 'మంచోడు చేసే మొద‌టి త‌ప్పు ఏంటో తెలుసా..? చెడ్డోడి చ‌రిత్ర తెలుసుకోవ‌డ‌మే..' అనే డైలాగ్‌తో ట్రైలర్ ప్రారంభమైంది. ఈ సిరీస్‌లో అంజలి వేశ్యపాత్రలో కనిపించనుంది. దీంతో అభిమానుల్లో విపరీతమైన ఆసక్తి నెలకొంది. ఈ సిరీస్‌లో అనన్య నాగళ్ల కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. కాగా.. ఈ వెబ్ సిరీస్ ఈనెల 19 నుంచి జీ5లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

Thrilled to Launch the trailer for #BahishkaranaOnZee5!

Always was impressed with the director @iamprajapathi with his work in BiggBoss and now this!!

Anjali looking good bringing strength and depth to her character Pushpa!!https://t.co/ewhjAwzSFD



@yoursanjali @ZEE5Telugu…

— Nagarjuna Akkineni (@iamnagarjuna) July 10, 2024